Un crack del Liverpool se pelea con Arne Slot y se ofrece a Joan Laporta para firmar por el Barça

Noticia sorprendente la que llega desde Reino Unido, al conocerse que una de las estrellas del Liverpool no soporta más a Arne Slot, lo que le ha llevado a querer cambiar de aires lo antes posible. Al margen de los excelentes resultados que ha cosechado su equipo, que es el favorito para conquistar todas las competiciones que disputa, no está satisfecho con la participación que está teniendo, y con el rol secundario que le ha otorgado el técnico holandés.

Porque Darwin Núñez se ha tenido que conformar con ser un simple revulsivo, y formar parte de las rotaciones de la plantilla. Mohamed Salah y Luis Díaz son absolutamente indiscutibles en las bandas, y para ser la referencia ofensiva de los ‘reds’, antes ha preferido decantarse por Diogo Jota o por Cody Gakpo. Una situación que no tiene satisfecho en absoluto al delantero uruguayo, quien ya se ha comenzado a plantear un cambio de aires.

Ha pedido a su agente que comience a ofrecer sus servicios por las escuadras más poderosas e importantes de todo el continente, y entre los conjuntos que han recibido su llamada se encuentran el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich o la Juventus. Y no podía faltar el Barça, que en su momento llegó a plantearse la contratación del futbolista de 25 años, que fue recomendado personalmente por Luis Suárez, con el que compartió vestuario en la selección.

En ese momento fue rechazada, debido a que el ex del Benfica o del Almería todavía era un desconocido, y prácticamente no tenía experiencia en la élite. Ahora, en cambio, sí que podría resultar interesante para Joan Laporta y para Deco, sobre todo viendo las dudas que existen con la continuidad de un Robert Lewandowski que finaliza contrato en junio, y no está cumpliendo con las expectativas en las últimas semanas, siendo incapaz de mantener la versión que exhibió al inicio del curso.

Núñez estaría encantado de poder volver a España, y de recalar en el Spotify Camp Nou, pero no se antoja una operación sencilla. Porque en Anfield pagaron 85 millones de euros por él hace un año y medio, y a día de hoy se mantiene como el fichaje más caro de su historia.

Y no se lo regalarán a nadie.