Ni Dani Olmo ni Mo Salah, la salida que conmociona al fútbol y hasta a Florentino se da en Madrid

Las salidas o posibles salidas que se pueden dar o empiezan a pergeñarse y que más suenan en este mercado de fichajes invernal; unos con este hito en el horizonte, como Dani Olmo, otros en el siguiente, en verano, como Mo Salah, se pueden quedar en noticias menos impactantes si se termina de confirmar una marcha en Madrid.

Y será tan dura y fulgurante que sorprende incluso a Florentino Pérez, que solo observa desde la acera de enfrente. Y es que la salida del Atlético de Madrid de Antoine Griezmann ya no es un rumor en los pasillos del Metropolitano, sino una posibilidad más que evidente.

De las señales a los silencios, El Principito avanza

Hay señales múltiples del amor que profesa Griezmann al estilo de vida norteamericano, vayan ustedes a saber la razón, y eso lleva al francés a reconfigurar su presente y futuro en el club rojiblanco, quizá hasta tomar la decisión de cortar por lo sano.

No se extrañen si su contrato hasta 2026 sufre un severo recorte en junio, de forma fulgurante y sorpresiva, porque el francés está más que decidido a marcharse a la liga americana más pronto que tarde, lo que puede llevarlo a dejar el club madrileño en unos meses.

Legado listo y deseo expreso, en EEUU

Concretamente al final de la presente temporada, donde, con Julián Álvarez ya asentado en las filas colchoneras y varios fichajes conseguidos y otros tantos por cerrar, el galo piensa que deja a buen recaudo el proyecto.

Además, está el hecho evidente, Griezmann quiere no solo jugar en la Major League Soccer, sino vivir en Estados Unidos. Y no solo eso, su salida de la Selección Francesa de Fútbol no hizo sino acelerar el adiós definitivo al fútbol de élite, que, como decimos, advierten fuentes cercanas al jugador que puede confirmarse al final de esta campaña 24/25. Por eso si sucede, no se sorprendan.