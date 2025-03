Viktor Gyökeres descarta al Barça y elige su próximo destino entre dos equipos

Viktor Gyökeres ha decidido dejar al Barça totalmente fuera de la ecuación, y no llegará al conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick, al menos, durante este año. La reciente renovación de contrato de Robert Lewandowski ha provocado que no se plantee esta opción, por mucho interés que Joan Laporta y Deco hayan mostrado en hacerse con sus servicios, ya que es consciente de que no podría ser titular indiscutible, ni jugar todo lo que desearía.

Por lo tanto, se muestra mucho más partidario de aterrizar en otra escuadra en la que sí le garanticen ser un fijo, y disputar absolutamente todos los minutos posibles. Algo que ya tiene totalmente decidido es que no continuará en las filas del Sporting de Lisboa, un club que ya se le ha quedado muy pequeño, y le han prometido que estudiarán todas las ofertas que reciban para venderlo, y por un importe inferior al que está estipulado en su cláusula de rescisión.

Su libertad está tasada en 80 millones de euros, pero los portugueses pueden sentarse a negociar por ofertas que alcancen los 65 ‘kilos’, lo que le convierten en una de las oportunidades más interesantes para mejorar la parcela ofensiva. Y ahora mismo, hay dos claros candidatos a reclutar al artillero sueco, que también ha hecho oídos sordos a la propuesta del Manchester United, donde podría reencontrarse con Rubén Amorim, debido a que no participarán en la próxima edición de la Champions League.

Algo que deja al Paris Saint-Germain y al Liverpool como finalistas en la multitudinaria puja por Gyökeres. Los de Luis Enrique están buscando a un goleador que sea la referencia ofensiva, un rol que Gonçalo Ramos no ha podido asumir. Y es que a pesar del buen desempeño y de las increíbles cifras de Ousmane Dembélé, está decidido que incorporarán a un ‘9’ galáctico, y pueden decantarse por el crack de 26 años, pero tendrán que competir con los ‘reds’, a los que recientemente eliminaron de la Copa de Europa.

Arne Slot necesita a alguien que haga olvidar los goles de Mohamed Salah, quien no seguirá en Anfield, y ha pensado en el canterano del Brommapojkarna como solución.