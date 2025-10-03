Xabi Alonso le ha comunicado que no cuenta con él y el PSG ya prepara su fichaje

El futuro de Eduardo Camavinga comienza a alejarse del Real Madrid. El centrocampista francés, que llegó como una de las grandes promesas del fútbol europeo, no logra asentarse en los planes de Xabi Alonso, que en este inicio de temporada ha dejado claro que no confía en él como pieza fundamental de su once titular. La realidad es que el técnico español sí ha recuperado a Aurélien Tchouaméni, pero no parece dispuesto a hacer lo mismo con Camavinga, al que considera un futbolista sin la regularidad suficiente para rendir al máximo nivel.

Camavinga, cada vez más lejos del Real Madrid

El problema de Camavinga no es solo la falta de confianza del entrenador, sino también su historial de lesiones. Cada vez que ha tenido la oportunidad de encadenar partidos como titular, el francés ha terminado cayendo lesionado, lo que ha cortado en seco cualquier intento de continuidad. Esto ha generado un desgaste evidente dentro del club y en el propio jugador, que ya ve con buenos ojos un cambio de aires.

En este contexto, el PSG aparece como la gran solución. Desde París creen que Luis Enrique es el entrenador ideal para recuperar la mejor versión de Camavinga, al que ven como un proyecto de estrella mundial todavía por explotar. El técnico asturiano quiere un centrocampista dinámico, con despliegue físico y capacidad de llegar a las dos áreas, y consideran que el francés encaja a la perfección en ese perfil.

Un fichaje que rondaría los 60 millones

El Real Madrid, por su parte, tampoco cerraría la puerta a su salida. En las oficinas blancas saben que Camavinga todavía tiene un gran cartel en Europa y que, pese a no haber triunfado en el Bernabéu, podrían ingresar alrededor de 60 millones de euros con su venta. Una cantidad nada despreciable para un futbolista al que Xabi Alonso no termina de ver como pieza clave.

Así pues, todo apunta a que el futuro de Camavinga podría estar en el PSG, que está dispuesto a lanzarse a por el fichaje de uno de los descartes más caros de Xabi Alonso. En París creen que puede ser un refuerzo decisivo y, en el Real Madrid, ya no lo ven imprescindible.