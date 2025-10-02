Fede Valverde ya sabe que Xabi Alonso lo castigó y podría volver a ser suplente con el Real Madrid

Fede Valverde está viviendo una situación muy complicada en el Real Madrid. El centrocampista no ha empezado la temporada a buen nivel y las críticas lo están acompañando a lo largo de este inicio de curso. Además, fue castigado por Xabi Alonso con la suplencia y podría volver a repetir en el banquillo en el próximo partido si la situación con el tolosarra no cambia.

A pesar de que el uruguayo dejó claro que no se había negado a jugar en el lateral derecho, la realidad es que Valverde le confirmó en más de una ocasión que no se sentía cómodo jugando en esa posición y que, por favor, no le pusiera ahí. Por esas palabras, el técnico decidió no alinearlo en el último encuentro de la UEFA Champions League, lo que provocó el enfado del futbolista.

Fede Valverde podría volver a ser castigado por Xabi Alonso

Además, es muy posible que Alonso continúe dejando en el banquillo a Valverde en el próximo partido, que será este sábado contra el Villarreal. Aunque el centrocampista sería el único jugador disponible para el tolosarra para ocupar la demarcación del lateral derecho, teniendo en cuenta que Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold están lesionados, el entrenador podría mirar para otro lado.

Por otra parte, su pésimo rendimiento en el terreno de juego en los primeros partidos de la temporada no ha acabado de convencer nada al vasco, por lo que es posible que continúe siendo suplente un choque más para evitar que perjudique los intereses del equipo, ya que, a día de hoy, el técnico cree que Valverde no está preparado para jugar después de toda la polémica surgida.

El uruguayo podría ser suplente de nuevo en el Madrid

Aun así, Alonso tiene claro que no se dejará achantar por los requerimientos de ningún jugador, por mucha estrella que sea y aunque sea un peso pesado en el vestuario. Esto quiere decir que, si necesita que Valverde sea el lateral derecho, lo pondrá ahí, a pesar de que al uruguayo no le guste jugar en esa posición y lo haya remarcado, especialmente de manera pública, como hizo en rueda de prensa hace unos días.