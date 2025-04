Xabi Alonso no quiere llegar solo al Real Madrid y pide a una estrella del Bayer Leverkusen

Xabi Alonso está más cerca del Real Madrid a cada día que pasa, pues la destitución de Carlo Ancelotti se da por segura, y sería un milagro que Florentino Pérez decidiera respetar el contrato que tiene firmado, y que se extiende por otro año más, hasta 2026. Los pésimos resultados que han cosechado, y el riesgo de cerrar el año sin conquistar ningún título a pesar de tener una plantilla repleta de galácticos, han hecho que el crédito del entrenador transalpino esté por los suelos.

La decisión de prescindir de él ya está prácticamente tomada en el seno del Santiago Bernabéu, y el gran favorito es el todavía técnico del Bayer Leverkusen, que ha hecho méritos más que de sobra para merecerse una oportunidad. De hecho, ya han existido varias conversaciones a lo largo de las últimas semanas, en las que incluso se habría atrevido a elaborar una lista de bajas, y otra de fichajes. Y entre las caras nuevas que desea incorporar, ha sugerido la de Jeremie Frimpong.

El mánager tolosarra no es ajeno a los problemas que el cuadro blanco ha tenido en el lateral derecho, a raíz de la grave lesión de Dani Carvajal, que incluso pone en peligro su carrera, pues ya no es precisamente una joven promesa. Lucas Vázquez ha demostrado que ya no es un recambio fiable, y no será renovado, por lo que se despedirá en junio, y ha obligado a Fede Valverde o a Raúl Asencio a tener que salir de su posición natural para cubrir ese hueco.

Alonso considera prioritario reclutar a una especialista, y no lo ha dudado a la hora de poner encima de la mesa el nombre del canterano del Manchester City, quien desde que llegó a la Bundesliga se ha acabado por consagrar como uno de los mejores del planeta, firmando actuaciones sobresalientes. Y el curso pasado fue uno de los responsables de que el conjunto ‘aspirinero’ conquistara un histórico doblete, gracias a su proyección ofensiva y su capacidad de recorrido.

Aparte, no tendría un coste superior a los 40 millones de euros. Pero todo dependerá de si Florentino Pérez logra traer a Trent Alexander-Arnold, que se mantiene como el favorito, gracias a que llegaría totalmente gratis desde el Liverpool.