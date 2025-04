Vinicius se queja al presidente de que Mbappé lo está perjudicando

La relación entre Vinicius y Kylian Mbappé, desde la llegada del francés al Real Madrid el pasado verano, ha estado en el punto de mira. Los constantes problemas que ha habido en el vestuario durante esta temporada han sido evidentes y la lucha de egos que se ha producido ha perjudicado los intereses de la plantilla. Además, hay muchos reproches entre los compañeros por el pésimo rendimiento del equipo en los partidos.

Precisamente, ha sido el brasileño quien se ha acabado quejándose a Florentino Pérez por su ineficacia cuando comparte el terreno de juego con el francés. El extremo cree que Mbappé le está perjudicando sobre el césped y no le pasa la pelota en exceso. Hay algunas asociaciones, pero no sacan provecho porque no se buscan mutuamente en el campo, sino que intentan hacer la guerra por su cuenta.

Vinicius se ha quejado de que jugar con Mbappé le perjudica

De hecho, se muestran mejores cuando no comparten sitio en el terreno de juego, un aspecto que el Madrid temía cuando Mbappé llegó el pasado verano, teniendo en cuenta que compartían posición similar en el terreno de juego, a pesar de que el francés puede jugar como delantero centro, que es lo que está haciendo esta temporada. Aun así, al exjugador del PSG no le acaba de gustar y prefiere situarse en el extremo, donde está Vinicius.

Por eso, el brasileño también se ha quejado en múltiples ocasiones de que Mbappé le quita el sitio en la banda, ya que es un movimiento natural del francés, que siempre ha estado habituado en jugar como extremo izquierdo en todos los equipos donde ha estado. Además, si eso se suma a que no se encuentran en el campo y Mbappé prefiere pasarle la pelota a otro que no sea Vinicius, la polémica crece.

Xabi Alonso tendrá que arreglar este problema

Por lo tanto, si finalmente se produce un cambio en el banquillo del Madrid la próxima temporada, que es más que probable, y acaba llegando Xabi Alonso, el vasco tendrá que encontrar la forma de que ambos sean más productivos, o se tendrán que tomar decisiones drásticas. Una de ellas podría ser la salida de Vinicius, ya que el tolosarra no soporta las actitudes de jugadores como el brasileño, y podría pedir su traspaso.