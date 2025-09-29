Xabi Alonso será el culpable de que Ronald Araujo cambie el Barça por el Liverpool

El mercado de fichajes de 2026 podría traer consigo un auténtico terremoto en el fútbol europeo. El Real Madrid ha puesto sus ojos en Ibrahima Konaté y parece decidido a dar un paso adelante para hacerse con sus servicios. El central francés encaja a la perfección en lo que busca Xabi Alonso: un defensor con físico imponente, contundente en los duelos y con una salida de balón limpia que pueda complementarse con Huijsen, el joven talento que apunta a liderar la zaga blanca en los próximos años, pero que necesita a un perfil mucho más físico y contundente como Konaté a su lado.

Y es que en los despachos de Chamartín ya trabajan para cerrar una operación que no será nada sencilla, pero que cuenta con el aval del propio técnico vasco. Konaté es el central favorito de Alonso y están dispuestos a todo para conseguirlo. Un fichaje que, sin embargo, no solo cambiaría el futuro del Madrid, sino también el del FC Barcelona.

El Liverpool se lanza a por Araujo

La llegada de Konaté al Madrid dejaría al Liverpool en una posición muy delicada. Perder al francés obligaría a los reds a acudir al mercado en busca de un sustituto de garantías, y ahí es donde aparece el nombre de Ronald Araujo. En Inglaterra aseguran que el club de Anfield tiene claro que el uruguayo es la pieza ideal para reforzar su defensa y que, si ponen sobre la mesa unos 60 millones, el Barça no pondrá demasiados obstáculos a su salida.

La situación financiera del club catalán convierte esta operación en más que posible. Aunque Araujo es uno de los líderes de la defensa, en la directiva consideran que una venta millonaria podría ayudar a sanear cuentas y abrir la puerta a nuevas incorporaciones.De este modo, el fichaje de Konaté por el Madrid provocaría un efecto dominó: Xabi Alonso logra a su central favorito, el Liverpool cubre su vacío con Araujo y el Barça pierde a uno de sus jugadores potencialmete más importantes.

Así pues, todo apunta a que el futuro de Araujo puede estar directamente ligado al de Konaté y que Inglaterra podría convertirse en el próximo destino del central uruguayo.