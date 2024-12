Zidane lo echó del Real Madrid, ha pedido a Florentino Pérez volver, pero no lo quiere aunque sea una estrella

Zinedine Zidane no acertó a la hora de permitir la salida de Theo Hernández, un jugador que no logró ganarse su confianza, y el tiempo ha demostrado que cometió un grave error. Porque se ha acabado convirtiendo en uno de los mejores laterales de todo el planeta, y desde que abandonó definitivamente el Real Madrid para unirse al Milan, no ha dejado de acumular elogios. Una demarcación en la que ahora Florentino Pérez busca refuerzos.

Y es que Ferland Mendy no está ni por asomo al mismo nivel que la campaña anterior, mientras que las lesiones tampoco le han dado tregua, y Fran García no entra en los planes de Carlo Ancelotti, que solamente recurre a él en caso de extrema necesidad. Una oportunidad que el internacional francés ha aprovechado para hacer saber que estaría encantado de vivir una segunda etapa en el Santiago Bernabéu a partir del próximo verano, en el que tiene previsto cambiar de aires.

Ha perdido la motivación y la sonrisa en San Siro, y como le ha sucedido a Rafael Leao, ha tenido algunos conflictos graves con el nuevo entrenador, Paulo Fonseca, lo que le ha llevado a solicitar que le dejen hacer las maletas. Y entre sus posibles destinos se ha colocado a escuadras de la talla de Bayern de Múnich, del Manchester City, del Chelsea, del Liverpool o del Paris Saint-Germain, que pueden realizar un intento para hacerse con su incorporación.

Sin embargo, Theo tiene claro que su sueño es regresar a España, país en el que creció, y triunfar en el Madrid, algo que no pudo hacer en su momento. Una posibilidad que Florentino Pérez se ha encargado de descartar al instante, por mucho que sea un futbolista de primer nivel. Prefiere estudiar otras alternativas que le resultan mucho más convincentes, entre las que se encuentran Alphonso Davies o Miguel Gutiérrez, por poner un par de ejemplos.

El hermano menor de Lucas Hernández tendrá que probar suerte en otro sitio, y tiene un precio de salida cercano a los 50 millones de euros. A priori, no debería de tener muchas complicaciones para encontrar un nuevo acomodo.