Florentino Pérez rechaza ofertas de hasta 45 millones y pide la totalidad de la cláusula para salir del Madrid

La situación de Arda Güler en el Real Madrid no está siendo nada sencilla. El joven jugador no está teniendo muchos minutos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y eso está afectando al rendimiento del turco. El técnico italiano prefiere a otros futbolistas por delante de él, ya sea por su experiencia o manera de jugar sobre el terreno de juego, por lo que no está teniendo muchas oportunidades.

Viendo esto, algunos equipos europeos se han interesado por los problemas que está teniendo Güler y se han puesto en contacto con el Madrid para conocer la predisposición del club blanco a la hora de intentar su fichaje. Sin embargo, Florentino Pérez ha rechazado cualquier intento de oferta y ha pedido la totalidad de la cláusula para que abandone el Santiago Bernabéu.

Arda Güler no se mueve del Madrid

A pesar de que no está disfrutando mucho, Güler quiere triunfar en el Madrid. Estaría más contento si lo hiciera con otro entrenador en el banquillo que no fuese Ancelotti, ya que la relación entre ambos no es nada buena. Por eso, el turco confía en que esta sea la última temporada del italiano como técnico del conjunto blanco y pueda tener más protagonismo con otro entrenador.

Los rumores apuntaban a una posible cesión del futbolista en el mercado de invierno para que tuviera más minutos y cogiera experiencia en otro equipo, preferiblemente de la Liga, pero tanto el Madrid como el jugador habrían descartado esta opción. Güler no se quiere mover de la capital española y esperará a que todo siga su curso para poder triunfar vestido de blanco.

Florentino se niega a su salida

Florentino Pérez ha sido siempre uno de los defensores más extremos de Arda Güler y el presidente nunca ha pensado en su salida. Cree que tiene mucha calidad en sus botas y que será un jugador muy importante para el futuro próximo de los blancos. Por lo tanto, su continuidad está más que garantizada, aunque ahora no esté teniendo mucho protagonismo con Carlo Ancelotti en el banquillo. La situación cambiará cuando el italiano ya no sea el inquilino.