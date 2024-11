2 sorpresas desagradables y una venganza de Alguacil y la Real Sociedad para ganar el derbi tres años después

Hace tres temporadas que la Real Sociedad (e Imanol Alguacil) no le gana al Athletic en su estadio, siendo dos sorpresas clave en ello, dos que estarán sobre el tapete verde de La Catedral y que apuntan a titulares.

Y es que tanto Igor Zubeldia como Martín Zubimendi superan la prueba y estarán frente al Athletic Club de Bilbao el próximo domingo en el partido grande de esta decimocuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga, con permiso de los compromisos de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Molestias a un lado y el eco de la Copa del Rey

No estarán ni Zubimendi ni Zubeldia ante el Jove Español en el polémico partido de Copa del Rey, ya que los dos andaban con molestias y con ambos no quiere arriesgar el míster hoy ante el compromiso de la jornada dominical.

Este partido, el del torneo del KO, tiene miga y la tendrá en el derbi vasco, toda vez que la Real ha sido obligada a jugar en parte porque los bilbaínos se negaron a cambiar el horario del partido de liga, y eso es algo que entre la expedición realista ni se olvida ni se va a pasar por alto el fin de semana.

Los precedentes sonríen a Valverde y compañía, pero…

Hace tres temporadas que la Real Sociedad no solo no gana, sino que no saca puntos en su visita a su rival ancestral regional, habiendo perdido en sus tres últimos pasos por San Mamés. Sí ganó en la temporada 20/21, con gol de Portu, a pase de Mikel Oyarzabal, y en un choque en el que Zubeldia fue titular y Zubimendi participó en la segunda mitad.

Hoy, el estatus de los dos jugadores es de líderes y referentes txurri-urdin, justo lo que necesita Imanol Alguacil para romper su racha en el coliseo de los leones, donde, como decimos, la Real llega con la cuenta pendiente por el malestar y la polémica de la Copa y después de haber tumbado al líder, el FC Barcelona, algo que solo había logrado hacer Osasuna.