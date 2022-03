3 nombres ponen en jaque a Carvajal para la 22/23, Carletto elegirá

El encuentro contra el PSG se ha saldado con una victoria muy gratificante para los intereses blancos, pero una vez más el rendimiento de Dani Carvajal ha generado muchas dudas ya que el lateral nacido en Leganés hace 30 años fue, de nuevo, el punto más débil el Real Madrid en el choque frente al conjunto galo. Es cierto que jugadores como Neymar Júnior o Kylian Mbappé podrían dejar muy mal parada la figura de cualquier defensa atendiendo al enorme talento que atesoran el brasileño y el francés, pero la actuación del español en el Bernabéu solamente ha sido el último ejemplo de una cadena de decepciones que han desatado en Chamartín la necesidad por fichar el próximo verano.

El rendimiento del futbolista está siendo altamente preocupante, seguramente porque las lesiones no le han permitido recuperar su mejor estado físico, y por ello Carlo Ancelotti no quiere presentarse en la temporada 22/23 sin un refuerzo de garantías para el carril derecho. La presencia del italiano el próximo curso en Madrid no está asegurada, pero aun así este ya ha señalado uno de sus objetivos de cara a ese periodo estival que arrancará conforme finalice la campaña, con tres nombres sobre la mesa de las oficinas del Bernabéu: Pedro Porro, Max Aarons y Álvaro Odriozola.

El primero de ellos ya sonó el verano pasado para llegar al club antes de Lucas Vázquez renovara su contrato con el Real Madrid y podría ver cumplido su sueño en 2022. El futbolista del Sporting de Lisboa viene cuajando temporadas sensacionales, algo que le ha servido para llamar la atención de Luis Enrique y algo por lo que las altas esferas del conjunto merengue no descartan realizar una oferta por él.

El caso de Max Aarons es similar ya que el jugador inglés, a pesar de la situación deportiva del Norwich City en la Premier League (colista), cada vez está sumando más destinos a su lista de pretendientes, estando Chamartín como uno de ellos.

La última de las opciones que contempla ‘Carletto’ es la de Álvaro Odriozola, futbolista que salió el verano pasado cedido a la Fiorentina y que está ofreciendo en el conjunto italiano una versión tan gratificante como desconocida en Madrid. Por ello, el club blanco le brindará en la pretemporada 22/23 la oportunidad de demostrar si puede ser esa competencia para Carvajal.