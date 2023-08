80M muy decepcionantes: Florentino aprobaría la venta y Camavinga tiene impacto directo en la fuga

Florentino Pérez cerró dos fichajes el verano pasado, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni, pero ninguno de estos dos futbolistas ha logrado tener un papel crucial en los planes de Carlo Ancelotti durante la temporada 22/23. Bien es cierto que las continuas lesiones de Ferland Mendy y David Alaba han permitido al central berlinés gozar de un gran número de minutos a lo largo del curso, minutos que aprovechó a las mil maravillas mostrando un nivel tan gratificante que incluso puso en tela de juicio la titularidad tanto del austriaco como, incluso, la de Éder Militão.

Eso sí, el declive de Tchouameni durante el curso fue más que evidente. Hasta el mes de enero, el jugador francés gozó de un rol privilegiado en el ‘11’ de gala de Carlo Ancelotti, pero una lesión muscular sufrida a principios de año desencadenó la peor de las noticias para el exfutbolista del AS Mónaco: su ausencia la aprovechó Eduardo Camavinga para asentarse en el equipo de forma vertiginosa.

Tan magistral fue la irrupción en escena de Camavinga que el crack francés acabó la campaña catalogado como uno de los mejores jugadores del Real Madrid, una campaña que terminó de una forma un tanto decepcionante ya que los de Ancelotti no estuvieron ni cerca de pelear por el título liguero y, además, el equipo cayó eliminado de forma apabullante en las semifinales de la Champions League ante el Manchester City.

De esta forma, la presencia de Eduardo Camavinga en el plantel titular de Ancelotti no admite ningún tipo de cuestionamiento en la temporada que está a punto de arrancar y aquí es donde Florentino tiene motivos de sobra para aprobar la venta de un Tchouameni que, tras conocer el interés del Manchester United, sabe hay otro gigante Champions muy interesando en hacerse con su fichaje: el Bayern de Múnich, tal y como indica BeSoccer.

El club alemán tiene más necesidades en la línea ofensiva que en la parcela creativa, especialmente tras la salida de Sadio Mané, pero la predisposición del Real Madrid a traspasar a Tchouameni un año después de pagar 80 millones por su incorporación ha activado el interés del club germano. No obstante, Florentino Pérez no dará el visto bueno a la venta si la oferta no se extiende hasta los 70 millones, como mínimo.