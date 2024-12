A espaldas de Al-Khelaïfi y Luis Enrique, el deseado por todos da el paso y se ofrece al Atlético de Madrid

Hay una importante disfunción entre España y el PSG que chirría a más de uno y puede tener premio para el Atlético de Madrid. Los hechos, sin embrago, por ahora no son más que esbozos, pero hay informes que apuntan claramente al deseo de marcharse de París de un crack, de una estrella mundial.

Y no solo eso, de un deseo expreso de esta de regresar a LaLiga. Esto, como es lógico, no está en conocimiento oficial de Nasser Al-Khelaïfi y Luis Enrique, presidente del club y entrenador, respectivamente, pero el hecho es claro: el jugador no está contento y se quiere marchar.

De España al Parque de los Príncipes, un mundo

Basta echar un ojo al choque del Parque de los Príncipes entre el PSG y el Atlético de Madrid, de Champions League, para darse cuenta de que algo pasa con Fabián Ruiz en París y aunque tenga que ver con Lucho y el futuro de este esté puesto en entredicho, el proceso de salida del jugador español ya está en marcha.

Ese duelo no es más que la ejemplificación del desencuentro entre el todocampista que brilla en La Roja y el mediocampista triste y desligado del mando del equipo que es en Francia. Y esa disfunción ya es irreversible.

El jugador no cree en el Real Madrid ni en el FC Barcelona

Fabián, tras su paso por la Serie A (Nápoles) y esta etapa en la Ligue 1, quiere regresar a España, a LaLiga EA Sports, y hay una razón bien clara por la que el andaluz rehúye del Real Madrid y el FC Barcelona como posibles destinos: quiere jugar y ser cabeza de cartel en un equipo, no sufrir lo que pasan Ceballos o Gavi en sendos gigantes, y eso solo puede dárselo al máximo nivel el Atleti.

Además, puede haber acercamiento entre las partes, ya que el Cholo Simeone estaría encantado con su fichaje, al que haría hueco, y el futbolista internacional con Luis de la Fuente va a forzar al máximo para salir, se quede o no en el equipo galo Luis Enrique, con el que nunca se ha entendido. Es más, piensa usar esa baza como excusa y sabe que Lucho será partidario de dejar ir a un jugador con el que no tiene feeling y se quiere marchar.