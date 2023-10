A Luis Enrique le agrada: el primer movimiento 24/25 para retener a Mbappé, una joya de La Masia

Un mes ha sido suficiente para que Xavi Simons, durante su cesión en el Leipzig, se haya ganado la aprobación de Luis Enrique para ser jugador de pleno derecho del PSG en la temporada 24/25.

La perla formada en La Masia no tuvo suerte en Barcelona, pero ya en el último curso logró destaparse como un talento con mucho potencial que, tras maravillar en las filas del PSV, convenció a Nasser Al-Khelaïfi para cerrar de nuevo su incorporación, aunque no tardó el magnate catarí en ceder al futbolista una temporada al conjunto sajón con la intención de que gozara del protagonismo que, tras la llegada de numerosos fichajes, no tendría en el Parque de los Príncipes.

Eso sí, las prestaciones de Simons en Alemania están siendo muy convincentes y así lo ha querido ratificar el PSG con una decisión de lo más tajante cuya intención trasciende más allá del mero hecho de que el mediapunta neerlandés trabaje a las órdenes de Luis Enrique el próximo curso.

La gran incógnita presente en París durante los últimos meses es conocer cuál será el destino profesional de un Kylian Mbappé que quedará libre de toda vinculación con el conjunto capitalino y que todavía no ha desechado la idea de renovar su contrato con el club. Es cierto que el delantero de 24 años desestimó la opción de extender su compromiso con el PSG hasta 2025, pero son cada vez más las razones que invitan a pensar que tal decisión se dio con otro propósito: firmar un nuevo acuerdo de larga duración con Al-Khelaïfi y el cual implique un sustancial aumento salarial.

Eso sí, no hay que descuidar que Mbappé también ha vivido infinidad de desilusiones desde que llegó a París por la incapacidad del equipo para pelear por la orejona, a excepción del año 2020, y contar con un proyecto ambicioso será fundamental para poder retener a Kylian más allá de 2024.

Es por eso que Luis Enrique ya ha dado su beneplácito a Al-Khelaïfi para que Xavi Simons regrese al equipo en 2024 y permanezca en las filas del PSG, previsiblemente, con un rol muy importante, siendo este el primer momento interesante para intentar componer una plantilla que sea del agrado de Kylian Mbappé.