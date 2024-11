A Míchel le avisaron de la actitud de su estrella y ahora enturbia el vestuario del Girona

Míchel podría estar sufriendo los mismos percances que en su día sacaron a su estrella del Villarreal, esta vez en un Girona necesitado de puntos y bases estables en una complicada temporada. Sus minutos, lesiones y rendimiento no ayudan en esta percepción negativa que empieza a generase con el crack.

Arnaut Danjuma es de ciertos arranques fulgurantes. Arrancó como un tiro en Villarreal, tanto cuando fichó en su día por el club groguet como la temporada en curso, pero eso se ha apagado, para desgracia de un Girona que además mira de reojo el informe desfavorable sobre la actitud del delantero, algo que podría estar afectando sus prestaciones.

Míchel sabía de lo que se hablaba en el vestuario de La Cerámica, pero…

Cuando Danjuma anotó dos goles en tres partidos en el Villarreal, su salida rumbo a Montilivi fue vista en uno y otro lugar como sorprendente, pero el equipo amarillo dejó entrever circunstancias ajenas al fútbol como motivación para su adiós, uno más.

El Girona aprovechó la oportunidad, claro, y firmó a un jugador que tiene unas condiciones sensacionales, pero, ¿y lo demás? Quizá, apuntan fuentes cercanas al equipo amarillo, ese sea el problema y el motivo de que el Villarreal no solo lo haya cedido, sino que busque venderlo.

Mala relación con sus compañeros

Al parecer, Danjuma no tenía la mejor relación con sus compañeros de vestuario en el Submarino Amarillo, algo que, dicen, puede ser una constante en su carrera. De hecho, el equipo de Levante buscaba que Danjuma se mostrara y triunfara en Girona para elevar su tasación y ganar dinero con su compra. O lo que es lo mismo, se quieren deshacer de él en la 25/26, ya sea en LaLiga o la Premier.

Hoy, en Montilivi se preguntan la razón. Bueno, esa y por qué el jugador no ha vuelto a marcar con el equipo rojiblanco desde que lo hiciera con el amarillo. Pues bien, se apunta a que el carácter de Danjuma se ve enturbiado con asiduidad cuando las cosas no le van de cara y desde luego no lo están haciendo en su etapa a las órdenes de Míchel, donde en 11 partidos (8 de LaLiga y 3 de UCL) no ha anotado ningún gol (sí ha dado 2 asistencias, en Champions) ¿Estamos ante un problema?