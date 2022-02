Abramóvich da el OK, él quiere volver, Simeone tiene la última palabra

La vida de un futbolista está llena de altibajos, a lo largo de tu carrera como profesional habrá ocasiones en la que todo el mundo te ovacione y todo te salga bien, y otras en las que no jugarás ningún minuto por cualquier motivo. Saúl Ñíguez parece encontrarse ahora mismo en este segundo momento deportivo, el centrocampista español decidió salir del Atlético de Madrid el pasado verano para emprender una aventura en la Premier League. Su salida del club no fue muy bien entendida por parte de los directivos y cuerpo técnico.

El ilicitano se marchó cedido al actual campeón de la Champions League sabedor de lo difícil que iba a ser poder conseguir minutos en un equipo con es esquema muy asentado, pero el internacional español quería respirar aire fresco:” Necesitaba alejar al Atlético de Madrid de mi cabeza”, aseguraba Saúl en una entrevista con el Chelsea.

El canterano rojiblanco necesitaba salir del equipo una temporada tras un último año en el Wanda Metropolitano en el que su papel en el equipo empezó a ser cuestionado tanto por el entrenador como por los aficionados:” si los aficionados te piran, te afecta mucho más porque esa gente es tu gente, así que cuando tienes momentos complicados los vives de forma diferente”, añadía el ilicitano en la misma entrevista.

Pero el centrocampista no está teniendo la experiencia que deseaba en el Chelsea, casi no está contando para Tuchel y aunque el jugador lo entiende está deseando volver a casa, pero no lo tendrá fácil. Saúl Ñíguez se encuentra cedido en el equipo londinense y su regreso a Madrid es inevitable, pero eso no implica que vaya a volver a vestir la elástica rojiblanca la temporada que viene.

En el Atlético de Madrid no sentó nada bien su salida, de hecho, el ilicitano pidió volver este mismo mercado invernal, pero Simeone frenó su regreso a casa, prefería incorporar a Daniel Wass. El ‘Cholo’ ha reforzado la posición que ocupa en el campo el ahora jugador del Chelsea y solamente su palabra será la que decida qué futuro tendrá el internacional español en el club en el que ha pasado más de 12 años.