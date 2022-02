Abramóvich y Tuchel pueden presumir de tener al relevo de Modric

Luca Modric es uno de esos jugadores irrepetibles, incomparables, uno de esos futbolistas que muy probablemente tardaremos en volver a ver a alguien con su calidad en el centro del campo. Solamente él ha sido capaz de acabar con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi y ganar un Balón de Oro en el año 2018, por eso, hablar de un heredero es muy arriesgado, pero el propio croata se ha atrevido a aventurar quien cree que será su sustituto en el futuro.

Luca Modric estuvo esta semana en Madrid en la presentación de una nueva aplicación de la que es socio, allí, el jugador blanco contestó a varias preguntas cerca de su futuro, entre ellas sobre el momento de su retirada:” No lo sé, de verdad, no sé hasta que año voy a poder jugar. Puede ser 40, o más o menos. Vamos a ver. Tengo que ir poco a poco, disfrutar de lo que estoy haciendo, me siento bien físicamente, que es importante, mentalmente también, estoy en un club muy grande, el mejor club del mundo sin ninguna duda y estoy trabajando para mantener este nivel lo más allá posible”, señala el croata.

No fue la única cuestión a la que respondió el madridista, el internacional con Croacia fue preguntado sobre quien cree él que sería su sucesor en la selección, a lo que Modric respondió lo siguiente:” mi sucesor en Croacia o el jugador con más talento creo que es Mateo Kovacic. Aunque no es talento, él es ya un jugador hecho. Ha jugado en clubes importantes como el Inter de Milán, el Real Madrid, ahora está en el Chelsea haciendo las cosas muy bien y por eso digamos que es uno de los sucesores, puede ser líder de la Croacia que viene”.

Recordemos que ambos jugadores compartieron el vestuario del Real Madrid en el pasado, pero debido a la falta de minutos propiciada por el indiscutible trio en la medular blanca Modric-Kroos-Casemiro, tuvo que salir cedido a Londres, para finalmente ser fichado al año siguiente por el conjunto de Roman Abramóvich.

Thomas Tuchel puede presumir de tener entre sus jugadores al heredero del ganador del Balón de Oro 2018 dicho por él mismo, algo a tener muy en cuenta. El jugador del Chelsea competía por ese puesto en la selección con jugadores como Brozovic (Inter de Milán), Nikola Vlasic (West Ham) o Mario Pasalic (Atalanta).