Al-Khelaïfi le ofreció a Joan Laporta un crack de 222M que dejaría los culés en shock y Xavi se negó

Sigue trayendo cola el terremoto provocado por Ousmane Dembélé en el Barça. La salida traumática del extremo francés ha provocado un sinfín de rumores. Desde los que colocan a varios cracks mundiales en el Barça, hasta los que explican trueques absolutamente inimaginables. Dentro de este segundo grupo, está la propuesta desvelada por Mundo Deportivo, que afirmó que el PSG ofreció a Neymar en un trueque por Dembélé, una oferta que, por ahora, se ha rechazado desde can Barça.

Un sueño de cinco años, ahora, imposible

Traer en estos momentos a un jugador como Neymar es una operación que no encaja mucho con los objetivos blaugranas. Si bien es cierto que desde el club se están aceptando jugadores de edad avanzada como Gündogan, Oriol Romeu o Lewandowski, no se trata de futbolista que tengan un salario tan desorbitado como Neymar, el polaco y el alemán, no cobran poco, es cierto, pero no se comparan con lo que puede llegar a pedir un Neymar cuya inscripción sería imposible sin palancas.

Por otro lado, el talento del brasileño es innegable, el jugador del PSG es de los futbolistas con mayor capacidad de desborde en todo el mundo y seguro que funcionaría muy bien en el esquema de Xavi. Pero según informan en Barcelona, el técnico catalán no ve en Neymar al fichaje idóneo, bien sea por sus salidas de tono extradeportivas o sus lesiones.

A tiro, varios años demasiado tarde

No es un secreto que Neymar anhela un regreso a Barcelona. Desde que tomó el primer avión a París, el brasileño se arrepintió de una decisión de la que, seis años después se sigue maldiciendo de haber pagado esa clúsula de 222 millones de euros. Ahora, en pleno 2023 y tras muchos intentos de volver, está ante la oportunidad más grande de su carrera para volver al Camp Nou.

Debería hacerlo, eso sí, con una gran muestra de humildad, algo impropio de él y de su padre, pues deberían perdonar muchísimos millones de euros en salario para poder cumplir el sueño de Neymar.

Así pues, con el traspaso de Ousmane Dembélé, Nasser Al-Khelaïfi ha propuesto a Joan Laporta un regreso que sería de lo más emocionante, con el regreso del que fuera el heredero predilecto de Leo Messi hasta 2017.