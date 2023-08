Laporta no quería dar el paso y Raphinha y Ferran celebran la venta: vía para desbloquear a Gündogan

Queda poco más de una semana para que comience la andadura del Barça en esta nueva edición de la liga española. Los culés, que la afrontan como vigentes campeones, llegan con aspiraciones muy altas. Sin embargo, la realidad es que en estos momentos, Xavi solamente dispone de 13 jugadores inscritos, una tragedia que podría obligar a los culés a salir con un once irreconocible y a aceptar la salida de Ilkay Gündogan.

Ante tal situación, desde las oficinas del Camp Nou ya están buscando soluciones para evitar una tragedia que sería devastadora para el Barça. En este sentido, se ha propuesto una venta que, pese a no ser del agrado de Xavi, es una obligación. Se trata de Abde, que tras su gran temporada en el Osasuna, y según Sport, ha generado mucho interés tanto en la Premier League como en el Betis, que estaría encantado de incorporar al marroquí.

Xavi es consciente de que Abde no es un futbolista hecho y no es todavía el gran jugador que puede llegar a ser, es por este motivo que no lo venderán por menos de 20 millones de euros, pues se trata de un jugador con potencial de sobra para ser una estrella mundial. En Inglaterra parece que no tendrían problema en llegar a los 20 kilos, pero según la información citada, el deseo del jugador es el de seguir en España, concretamente en el Betis, que podría pagar la mitad por hacerse con el 50% de los derechos.

Cabe destacar que su salida daría via libre a Raphinha, Ferran Torres y Ansu Fati para ser los únicos acompañantes para Lewandowski, excelentes notícias para ellos, pues, ya que disfrutarán de muchas más oportunidades.

La clave para salvar a Gündogan

Si los culés son capaces de cerrar la venta de su joven promesa, estarían más cerca de conseguir la inscripción de Ilkay Gündogan, la cual se ha convertido en una absoluta prioridad, ya que, en caso de no llegar a primer partido de liga, el alemán podría convertirse en agente libre y fichar por cualquier otro club del mundo si es que lo desea.

En este sentido, la venta de Abde, junto con los ingresos de una venta de Kessié, de Lenglet y la de Ousmane Dembélé, debería bastar para conseguir el fair play necesario para inscribir a los renovados y a los fichados. Toda una odisea para el Barça.