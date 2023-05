Al-Khelaïfi y Bellingham atónitos: Florentino despedazaría al PSG sin mover un músculo ¿Es posible?

Aunque resulte increíble, el culebrón entre el Real Madrid, Florentino Pérez y Kylian Mbappé, y por extensión Nasser Al-Khelaïfi y el PSG, no ha acabado. Es más, puede que esté de nuevo en un punto álgido en medio del ataque definitivo del Madrid a Jude Bellingham. El crack francés habría sido el motor de este nuevo acercamiento al club blanco y esta vez hay una bisagra que puede favorecer la operación.

El diario británico The Telegraph ha puesto a funcionar la especulación desde una información que, según nuestras fuentes en el club merengue, puede tener recorrido, y esa no es otra que el deseo, de nuevo, de Mbappé de reavivar su viejo anhelo de jugar en el Real Madrid. Sabemos que, tras dos negativas y un sinfín de feos del jugador al equipo merengue, este asunto genera incredulidad, pero es cierto que puede tener recorrido. El mass media dice que el Real Madrid podría sondear el doble fichaje de Bellingham y Mbappé este verano; nosotros no diríamos tanto… aunque sin negarlo de forma taxativa si se dan ciertas circunstancias.

Básicamente porque hemos podido saber que ese sondeo que teóricamente estaría planteándose el club blanco con el astro galo viene dado por el propio jugador del PSG, sobre todo en virtud de ese viejo deseo y del más que probable acercamiento del Madrid a Erling Haaland. Por eso y porque Mbappé, esta vez sí, es dueño de su destino en junio de 2024, donde puede irse gratis del club francés si lo desea, vuelve el culebrón.

En este sentido, el Madrid, con Florentino a la cabeza, no va a mover ni un músculo por Mbappé, es más, tiene más en mente primero a Bellingham, asunto que tratará de cerrarse en julio, y después a Haaland, en 2024, pero Mbappé y su entorno, que lo saben, quieren activar este verano la operación de blanqueo de su imagen con respecto al Madrid y su masa social para ver si puede llegar gratis al Bernabéu a partir de julio de 2024 por delante del noruego. El Madrid no se opone a tales cosas, pero ya le ha dicho al jugador y a su entorno que si quiere que esa vía se abra de nuevo debe ser él quien se lo trabaje y de un paso al frente. Veremos qué recorrido tiene este nuevo capítulo. Ni que decir tiene que en el PSG existe cierto hartazgo con este asunto en general y con el jugador en particular.