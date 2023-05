Cumbre entre Florentino y Ancelotti, es dramático: deja al Real Madrid KO para el Etihad y la 23/24

Cuando arrancó la temporada, Karim Benzema lo hacía desde el estatus de ser la estrella indiscutible, con permiso de Thibaut Courtois y Vinicius Júnior, de la pasada edición de la Champions League, con el Balón de Oro bajo el brazo y la esperanza de repetir hazaña, sin embargo esta campaña, como sucedió ayer en el Bernabéu ante el Manchester City y también frente a Osasuna, pero también en tantos otros choques a lo largo de esta temporada, el francés ha bajado dos o tres peldaños su nivel, lo que es un problema para Florentino y Ancelotti en la 23/24 y sobre todo en el Etihad Stadium.

De Antonio Rüdiger a David Alaba, pasando por Dani Carvajal o Eduardo Camavinga y por supuesto el mejor jugador del Madrid, Vinicius, todos los futbolistas blancos hicieron un partido notable frente al equipo inglés, de mucho nivel; no así el galo, que volvió a ser el peor de lejos del equipo lo que preocupa y condiciona al Madrid en el escenario menos favorable, la visita al campo de Manchester City en la vuelta del día 17, y no solo eso, también la temporada que viene, dada su renovación.

Física, mental y posicionalmente

El problema de Benzema, que ya se vio ante Osasuna, por citar dos choques importantes recientes, cuyo diagnóstico preocupa, viene dado por dos circunstancias: una, la suya propia, que le ha hecho bajar el nivel en los tres planos, el físico, el mental y el posicional. El otro surge de la carga de partidos y su edad, lo que, unido al hecho de que el Real Madrid carece de recambio puro, son la mayoría síntomas que engloba un declive muy acuciado en el delantero. Hablamos de un hundimiento casi trágico y aparentemente definitivo. Hay la sensación de que ya a mejor no va a ir.

El peor ante el City; de lejos

Frente al City fue un jugador sin chispa, el único que llegó tarde a todos los duelos individuales casi de los 20 jugadores sobre el césped, pero también impreciso, perdiendo infinidad de balones, y sin encontrar soluciones en ataque, ni siquiera cuando bajaba a recibir, salvo honradas excepciones fruto de su calidad sublime. Su partido fue tan insulso y pobre como otros tantos de esta campaña, lo que además viene acentuado por su ausencia de números: no marca, no asiste, no genera peligro. Anoche lo jugó todo y fue infructuoso en cada acción, en todo momento. Y no es la primera vez. Si no sube el nivel en Mánchester el Madrid lo tendrá muy complicado ante el City de Guardiola, ya que más allá de las arrancadas de Vinicius, Ancelotti necesita un referente que aporte segundas jugadas, remate, asociación y gol. Y no solo en este contexto, su bajón a sus 35 años, que serán 36 en la 23/24 (diciembre), pone en alerta sobre la necesidad de fichar un 9 en el próximo mercado de fichajes. Ahora sí, Benzema, un jugador sensacional, se está apagando.