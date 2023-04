Alemany y Laporta rompen a Lewandowski: Aubameyang o el ‘9’ brasileño para quitarle el puesto

Robert Lewandowski fue la guinda al pastel del postrero mercado de fichajes veraniego y, aunque durante los primeros seis meses de la temporada el rendimiento del futbolista fue sobresaliente logrando con sus goles numerosos puntos para el FC Barcelona, el 2023 está lleno de dudas ya que el ariete de 34 años parece haber perdido el don anotador que ha sido inherente a él durante toda su carrera.

Su dinámica goleadora se ha frenado de forma notoria y por ello Joan Laporta y Mateu Alemany no han tardado en desvelar una de sus prioridades en el mercado para reforzar la parcela ofensiva, ya no solo con el firme objetivo de dosificar los minutos de Lewandowski, sino de ser una competencia para el ariete polaco, algo que acostumbra a ir en pro de los intereses de los equipos. Y ojo, porque a raíz de esto los nombres de Pierre-Emerick Aubameyang y Vitor Roque han irrumpido en escena como los elegidos para cumplir con ese cometido, pero solo uno lo hará.

El delantero gabonés ya sabe lo que es defender la elástica blaugrana. Lo hizo en el segundo tramo de la campaña precedente y sus 14 goles anotados han instado a Xavi Hernández a solicitar a las altas esferas del club a valorar este fichaje… habiendo un segundo condicionante muy importante para fijar este objetivo: su situación en el Chelsea. Aubameyang fue a parar a Londres tras dejar el Barça por la llegada de Lewandowski y con Graham Potter en el equipo apenas ha gozado de minutos. Esto, y la necesidad del club de liberar masa salarial sitúan al africano como una de las ventas de Todd Boehly, el presidente, en el próximo mercado.

Eso sí, la otra opción que maneja la directiva blaugrana es la de Vitor Roque, la otra perla del fútbol brasileño que, tal y como sucedió con Endrick antes de su fichaje por el Real Madrid, está atrayendo interés de algunos de los principales clubs de Europa. Aunque la situación de las arcas culés no es la más gratificante, Laporta no descuida la opción de lanzar una oferta por el jugador atendiendo al impacto que podría tener este movimiento en un futuro no muy lejano. El crecimiento de Roque en el presente curso es manifiesto y, tras no ser convocado con su actual club, el Athletico Paranaense, durante los primeros meses del curso, ahora es una pieza muy importante para el conjutno brasileño, habiendo firmado 4 goles 6 partidos disputados.