Alerta en Ronaldo Nazário y varios equipos de LaLiga, campeón ante Pachuca, pero harto de Carlo Ancelotti

De nuevo el Real Madrid vuelve a ser el mejor equipo sobre la tierra tras ganas la Copa Intercontinental a Pachuca (3-0), pero, de nuevo un jugador, ya de por sí descontento por sus pocos minutos, se quedó sin jugar y su enfado puede traducirse en oportunidad impensable para varios equipos de LaLiga EA Sports, como advierte Ronaldo Nazário.

Ese jugador es Endrick, al que las oportunidades le eluden incluso cuando un partido está completamente controlado, como fue dicha final. Por eso hay un cambio en el brasileño, uno que lo asoma a un préstamo del que ya están atentos muchos equipos en LaLiga.

Sin continuidad, sin minutos, sin confianza

Si cuando ha habido ausencias notables entre los cuatro fantásticos -Jude Bellingham, Kylian Mbapp, Vinicius Júnior y/o Rodrygo Goes- Carlo Ancelotti no ha concedido ni el beneficio de la duda al ex de Palmeiras, está claro que restando lo más importante de la temporada estas no van a aparecer.

Es decir, su primera temporada en el Madrid pasa por jugar algún que otro minuto en determinados partidos -porque ni en eso tiene continuidad- y tratar de brillar en no más de 10 minutos en esas opciones; o lo que es lo mismo, su perspectiva es francamente poco halagüeña y desde el choque ante Pachuca sopesa la vía Vitor Roque.

El reflejo está en Sevilla y media liga expectante

Endrick se fija en su compatriota Vitor Roque para ver que otro futuro es posible, más si se trata de ganar minutos y experiencia al más alto nivel. En Madrid no los va a tener, al menos esta temporada, y Roque es ya calve en el Real Betis, de modo que, ¿Por qué no puede serlo él en otro equipo español?

En este sentido y aún entendiendo que el club blanco se lo pondrá difícil, tiene dos tesituras, ¿proponerse como salvación para equipos de la parte baja de la tabla, como el Real Valladolid todavía en manos de Ronaldo Nazário, o ser un atractivo refuerzo en clubs con pretensiones más ambiciosas, como Sevilla, Real Sociedad o Villarreal?