Alerta roja en el Real Madrid con Endrick: el nuevo Karim Benzema corre serio peligro en Brasil

En el Real Madrid están preocupados por la dureza con la que se están empleando algunos jugadores de su liga con Endrick, la apuesta como futura estrella. Además, los minutos de juego no están siendo los que se esperaban para su evolución.

El jugador de 17 años sufrió una entrada muy dura en el clásico ante el Corinthians que podía haberle lesionado de gravedad. Corría el minuto 95 de partido cuando en medio de un contraataque con 0-0 en el marcador, Maycon, número siete rival, le clavó los tacos a la altura del gemelo de su pierna izquierda al futbolista de Palmeiras. Una acción que no quedó sin castigo, ya que fue expulsado por el árbitro del encuentro, pero necesitando de la intervención del VAR para ello.

Aunque los aficionados del conjunto blanco tendrán que esperar al 21 de julio de 2024, fecha en la que cumple 18 años, para verle aterrizar en la entidad merengue, el club está muy pendiente de su rendimiento y evolución en Brasil. Y tal y como ha informado ‘AS’, están preocupados por las acciones que está teniendo que soportar el jugador sobre el terreno de juego, aunque la que ha hecho saltar las alarmas ha sido esta última.

En el fútbol sudamericano se permite más contacto que en Europa, pero hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar, y los árbitros deben estar dispuestos a cortar el juego brusco de raíz para que no se produzcan lesiones por entradas peligrosas. El propio Endrick puso un recorte de la entrada con el siguiente texto en Instagram: “Agradezco a Dios por todo y toda la liberación en mi vida. Efesios 6″.

Pocos minutos

El otro asunto que preocupa en el Real Madrid, según la información de ‘AS’, es el tiempo de juego de su fichaje. No ha sido titular en el último mes y apenas suma cuatro encuentros en los que ha formado parte del once de Palmeiras. Abel Ferreira, el técnico portugués del conjunto brasileño está optando por otras opciones antes, lo que no beneficia la progresión de Endrick, al que el conjunto blanco sigue con mucha atención. Los 35 millones de euros fijos que ha pagado la entidad merengue refuerza la idea de que creen en él como el próximo gran delantero centro del equipo. Karim Benzema dejó libre el número nueve tras su salida a Arabia Saudí, y es posible que el heredero pueda ser el brasileño.