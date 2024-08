Alerta Valdebebas, más nostalgia de Toni Kroos: Jude Bellingham cae y Camavinga no va a llegar

En el Real Madrid consideran que tienen cimientos suficientes para suplir a Toni Kroos, el problema es que la enorme potencia de fuego del flanco de ataque adolece de una desconexión enorme con la defensa y sobre todo con una medular poco dotada para la distribución (como se vio en Mallorca); en ese contexto, Jude Bellingham se cae y Eduardo Camavinga no llega, al menos a la cita del Real Valladolid.

Evidentes carencias

Si Carlo Ancelotti repite estrategia en LaLiga EA Sports ante los de Pezzolano pueden pasar dos cosas, que el partido se ponga favorable y el Madrid tenga más acierto con su frente de ataque (con tanto talento puede pasar), en cuyo caso resolverá el partido, o que se atasque, que es donde llegarán los problemas. Y es que la pareja Valverde-Tchouameni es de las menos dotadas en los últimos tiempos para la organización: ninguno es capaz de mover al equipo y de ayudar en la salida de balón con claridad, superando líneas; básicamente porque digamos que cada cual está diseñado para otra cosa, el charrúa, de anexo y lanzador del ataque; el francés, de contención.

O lo que es lo mismo, el uruguayo y el galo necesitan un complemento organizativo que si bien parece que será Bellingham, es evidente que ese rol al inglés le cuesta, más que nada porque su versión más efectiva no es en la medular, sino un paso hacia adelante, lo que repercute en su desgaste, que le obliga a constantes esfuerzos en el achique para cortar espacios entre el ataque y la defensa blanca. Un círculo vicioso que además juega con la gasolina del de Birmingham; algo insostenible. Camavinga debería ser ese complemento de todos ellos, pero no estará durante varios partidos.

Las alternativas… en las que no confía Carletto

Una de dos, o Carlo Ancelotti no confía en las alternativas organizativas que posee en la plantilla o, aunque lo haga, no quiere sentar a sus estrellas, pero en ambos casos tiene un problema. El Madrid sin Kroos juega lento, es más previsible y carece de creatividad en la sala de máquinas, lo que dificulta el trabajo de sus atacantes. Arda Güler y Dani Ceballos están capacitados para aportar ese control del juego que hace falta en la medular, pero Carletto no les da bola, hasta el momento ni en LaLiga ni en la Supercopa. Entonces, ¿qué cabe esperar?