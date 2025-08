Alexander Sorloth al borde de la salida del Atlético, pero Simeone ya tiene a su sustituto

Aunque Sorloth tiene contrato hasta 2028 , su estilo no termina de encajar del todo en el sistema que Simeone quiere potenciar. El técnico busca un delantero que aporte más dinamismo y encaje mejor con la profundidad ofensiva que quiere para su equipo. Por eso, la posible salida del noruego no solo es vista como una pérdida, sino como una oportunidad para mejorar el ataque y hacer ajustes importantes.

Mientras se contempla la salida de Sorloth, en el Atlético ya piensan en quién podría tomar su lugar. El nombre que más suena es el de Artem Dovbyk, un delantero ucraniano que no ha tenido demasiados minutos en la Roma. Su entorno ya ha ofrecido sus servicios a varios equipos de LaLiga, y el Atlético lo tiene como una opción clara para reforzar la delantera.

💣🚨 BREAKING: Artem Dovbyk to Atlético Madrid - HERE WE GO soon!



[🎖️: @FabrizioPanini] pic.twitter.com/kzewRuHmiX