Allegri ayuda a ‘Carletto’: el descarte del Madrid que irá a la ‘Juve’

Carlo Ancelotti tiene una plantilla corta, pero no parece importarle. El mercado de fichajes del Real Madrid en verano ha sido más bien pobre y la lista de futbolistas que le ha dejado Florentino Pérez a Carletto es más bien pobre en muchas posiciones. Sin embargo, no es el caso del lateral derecho que parece estar a buen cuidado con Lucas Vázquez y Dani Carvajal.

La competencia que funciona en la banda derecha de la defensa merengue ha puesto de manifiesto, además, que Ancelotti no cuenta con Álvaro Odriozola. El exfutbolista de la Real Sociedad todavía no ha disputado ni un solo minuto esta temporada, lo que habría llevado al Real Madrid a ponerle el cartel de transferible de cara al próximo mercado invernal que comenzará en enero de 2023, siempre y cuando no haya ninguna complicación inesperada en el Mundial de Qatar 2022.

Odriozola tuvo la oportunidad de salir del conjunto madrileño en verano y contó con ofertas de la Real Sociedad, Villarreal e incluso del Nottingham Forest de la Premier League. Ahora bien, por un motivo u otro, el lateral derecho decidió no salir y se ha visto condenado al ostracismo en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar en el próximo mercado de invierno cuando, según avanza Tuttomercato, la Juventus intentará cerrar su incorporación. El proyecto comandado por Allegri no ha empezado la temporada con buen pie y buscaría reforzar su plantilla con Odriozola. Cabe recordar además que el futbolista español ya tiene experiencia en el fútbol italiano, ya que estuvo cedido en la Fiorentina, donde dejó buenas sensaciones, lo cual sería un motivo añadido para el club turinés de cara a intentar su fichaje. Desde luego, si se produjera, se trataría de una situación de win-win tanto para Carletto como para Allegri.

Habrá que ver si finalmente sale y si Odriozola logra mostrar el gran nivel que mostró en su etapa en la Real Sociedad, en la que se convirtió en uno de los mejores jugadores jóvenes de la competición. Quizás dejar el Real Madrid donde, desde luego, no ha triunfado sería una buena opción para intentar volver a poner a flote su carrera que tanto prometía cuando se dio a conocer en LaLiga.