Alta traición en La Roja de Nico Williams, discute con Iñaki si aceptar y dejar sin trabajo a un compañero

Quizá faltaba por aparecer el nombre entre los grandes de Europa de Bayern de Múnich y ha aparecido. Nico Williams sabe que le quieren, o al menos preguntan por él, en Madrid, Londres, Barcelona, Mánchester y también Múnich; eso sí, en el Allianz Arena su fichaje le costaría el puesto a Bryan Zaragoza.

Los bávaros andan tras la pista de un extremo de calidad y juventud, siendo Nico Williams, se asegura en torno al gigante alemán, una de las primeras opciones, si no la más importante; por lo tanto, se espera un avance en este sentido.

Según Florian Plettenberg, “Max Eberl y Christoph Freund aspiran a reforzar su plantilla con uno o dos extremos de primer nivel el próximo verano”, asegurando que esperan en el Bayern que Nico Williams esté “disponible por 50-60 millones de euros en verano, lo que lo coloca en el punto de mira del Bayern”.

