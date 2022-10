Amado por Barça y Messi, tumba a Sampaoli y enamora a Luis Enrique

Los grandes titulares, los arranques pomposos o los súperequipos no siempre van ligados ni con triunfos ni con los mejores en su puesto. Guardiola, Koeman o Xavi son recordados por sus etapas de corto en can Barça y, después, por su ocupación al frente del equipo desde el banquillo. Cierto es que con diferente suerte en una y otra función, pero en can Barça algunos miran sin disimulo al gran trabajo de otro míster que fue injustamente tratado en el Camp Nou, también defendió de jugador la elástica culé y de entrenador se fue invicto, aunque por la puerta de atrás.

El pasado sábado el Athletic Club de Bilbao supo frenar el empuje del Sevilla (1-1) renovado por Sampaoli y terminó gobernando el choque ante los hispalenses, frenando en seco la máxima de ‘entrenador nuevo, victoria segura’. Y los rojiblancos lo hicieron porque esta temporada están demostrando que tienen una idea de juego, que son sólidos en ambas áreas y que se puede contar con ellos para los puestos de Europa. ¿Y a quién se lo deben? Sí, al txingurri Valverde, que fue el último entrenador glorioso en Barcelona y que enamora a Luis Enrique; prueba de ello es la presencia de Nico Williams en su última convocatoria.

Hoy, cogiendo distancia con la vehemencia descontrolada que se descargó en su día contra Valverde cuando fue el entrenador del FC Barcelona, se ve que se fue injusto desde la butaca culé. Valverde hizo lo que Koeman y Xavi no han podido: ganó las dos ligas que disputó, porque en la tercera no le dejaron (fue destituido por Bartomeu en la jornada 19). Es decir, en lo que a ligas se refiere, ni siquiera Guardiola mejoró al entrenador vasco, que acumuló porcentajes de victorias superiores al actual entrenador.

Tras el fiasco blaugrana, Ernesto Valverde se tomó su tiempo y ahora ha vuelto a los banquillos, a su Athletic, con un resultado de nuevo impoluto: los bilbaínos son los mejores de la liga tras los dos gigantes; terceros, por detrás de Madrid y Barça y por delante de Atlético de Madrid, Betis o Villarreal. Los habrá que para rebatir el indiscutible buen hacer de Valverde en el Barça se acuerden de la Champions League, pero quién no tiene un desliz; Guardiola, mismamente, ha tenido multitud. Lo cierto es que Valverde dio dos ligas en dos temporadas íntegras (como decimos, en la tercera fue destituido), alcanzó las semifinales en la Champions en la 18/19 y los cuartos una temporada antes, y en la actualidad demuestra que vuelve a ser efectivo, sólido, con un perfil bajo, comedido, pero muy eficaz. Valverde está de vuelta en LaLiga y en el Barça harían bien en alabar su trabajo.

Es más, como decimos, Luis Enrique mira mucho y con admiración al vasco, de cuyo trabajo se llevará seguramente al Mundial a Nico Williams.