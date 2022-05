Ancelotti apoya a Courtois, en el Madrid no entienden qué pasa con él

Si hay un jugador del Real Madrid que ayer destacó por encima del resto, ese es, sin duda alguna, Thibaut Courtois. El MVP del partido tenía claro desde que saltó al campo que anoche todo le iba a salir bien, se había metido entre ceja y ceja que ayer no importaba nada más que los 90 minutos que se disputasen en el estadio de Saint-Denis, y así fue, sus grandísimas paradas a lo largo del encuentro a disparos de Mané, Salah y Luis Díaz, mantuvieron al conjunto blanco vivo en todo momento, y es que ya lo dijo el propio jugador:” ahora estoy en el lado bueno de la historia”, antes del partido y con un:” Por mis muertos tenía que ganar esta Champions”, al terminarla.

Y es que no es la primera vez que Thibaut Courtois salva al Real Madrid en esta Champions League. Es inevitable pensar en aquel pie que sacó al disparo de Grealish y que desvió lo suficiente el balón para que no acabase en la portería. O aquel penalti parado a Leo Messi, o aquel disparo de Havertz que atajó también con su pie cuando el partido iba 0-3 en el minuto 75 de partido. El MVP del partido cumplió su palabra con Ancelotti, de quien tiene todo su apoyo:” Yo te llevo hasta la final y tú la ganas”, otro gran partido más. Por eso nadie entiende en el conjunto blanco qué pasa con el Madrid.

“No somos robots, nos vamos a lesionar, sólo se preocupan por sus bolsillos”, deslizaba Thibaut Courtois criticando el calendario que tenían los jugadores debido a los compromisos internacionales impuestos por la UEFA y la FIFA. No sentaron nada bien sus palabras en el seno de la organización y el guardameta meta lo está pagando, ya que, a pesar de que el año pasado no fue tan bueno a nivel de títulos para el Real Madrid como esté, el nivel del ex del Chelsea fue también de sobresaliente, por eso, en el conjunto blanco nadie entiende que en el galardón del Trofeo Yashin 2021, que fue a parar a manos de Donnarumma, Courtois quedase en la 8ª posición, por detrás de porteros como el Dibu Martínez.

Lo mismo sucedió con el premio The Best, donde el portero del Real Madrid no quedó tampoco entre los 3 primeros premiados, por detrás de Jan Oblak (ganador), Alisson y Ter- Stegen. Como hemos señalado anteriormente, es cierto que en cuanto a títulos, la temporada pasada el belga no estuvo muy afortunado, pero, si nivel fue de igual modo muy alto, muchos reclamaban por lo menos estar en el top 3 en alguno de los dos premios, pero no fue así, la FIFA y la UEFA lo está castigando, y, si después de lo que ha demostrado este año en la Champions League, ni siquiera se encuentra el año que viene entre los tres primeros, quedará claro que los premios que reparte estos organismos no son objetivos ni imparciales.