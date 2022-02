Ancelotti aprieta: Isco y Ceballos hacen hueco al as de Luis Enrique

Unas de las grandes apuestas del Nápoles en el mercado de fichajes de la temporada 18/19, por entonces de Carlo Ancelotti, fue la Fabián Ruiz, el que fuera hasta bien poco, concretamente en la pasada Eurocopa, un jugador casi insustituible en las convocatorias de Luis Enrique. Pues bien, el ex del Betis, justo en la previa del partido ante el FC Barcelona de los dieciseisavos de final de la Europa League, regresa a la agenda de Madrid y Barça por su buen momento en el club napolitano y la Serie A.

En una reciente entrevista concedida al diario AS, Ruiz reconocía cuáles era sus preferencias para lo que resta de temporada, que pasan sobre todo por La Roja y el Mundial. “representar a España, para mí, es lo máximo, y quiero estar listo para cuando el míster vea oportuno que regrese. A mí me encantaría: es un objetivo que tengo”. Y si bien esto es indudable y por nivel puede ganarse una nueva oportunidad, Ruiz sabe que todo es más sencillo si opta a su puesto en la medular de la Selección siendo jugador del Madrid o el Barça, dos clubs que siempre le han atraído y que habitualmente han sido relacionados con su figura.

Por ello y por ser una de las grandes amenazas del Nápoles en la visita al Camp Nou (mañana, 18.45, hora española), el mediocampista ha sido claro en el medio de comunicación español con respecto a Carletto y un hipotético interés del Madrid en él: “si llego a Nápoles es sobre todo por él. Mostró su interés en mí y poder trabajar con un entrenador como él es especial. No sabía que iba a volver allí, pero no me sorprendió y tampoco me sorprende que le esté yendo bien”, dijo.

Tampoco es extraño que Fabián suene para un Barça que se ha reforzado con ADN de La Roja, sin embargo si Carlo Ancelotti consigue salir vivo de esta temporada, la atracción del Madrid y del míster pueden ser cruciales ante la más que probables salidas de Isco Alarcón y Dani Ceballos de Chamartín, a la que podría unirse la de Marco Asensio. Con Fabián, además, se firmaría un híbrido capaz de jugar de organizador y, llegado el caso, de pivote.