Ancelotti arranca hoy con 5 órdagos: 3 se pueden ir, 2 se la juegan y Jude Bellingham lo marca todo

Hoy, al igual que otros equipos de LaLiga, entre ellos el FC Barcelona, el Real Madrid arranca sus entrenamientos de la temporada 23/24, dando así el pistoletazo de salida a la campaña y en donde hay desde el minuto 0 importantes órdagos que ha de abordar en su última temporada de blanco un Carlo Ancelotti que se irá con Brasil en 2024. De ellos, de quienes se la juegan, al menos 5 jugadores acaparan miradas.

Dos descartes

Hay dos jugadores que ya eran descartes la campaña pasada y que en la actual saben que tienen un estatus similar, por lo que el club trabaja en sus respectivas salidas, sobre todo para liberar masa salarial y, si se puede, ingresar dinero, que en parte se pueda destinar, si aparece la opción (remota) de Kylian Mbappé antes de 2024. Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo son los dos futbolistas con lo que no contó ni cuenta Ancelotti, tienen la puerta abierta y, lógicamente, carecen de permiso FIFA (no jugaron con España), siendo dos de los 10 que inician hoy los entrenamientos. Por ambos se esperan ofertas.

El otro integrante de la primera plantilla que posiblemente no salga, pero por el que el Madrid aceptaría una oferta, siempre y cuando fuera millonaria, es Ferland Mendy; para Carlo Ancelotti es un titular indiscutible si se queda y no pesan sobre él las lesiones. Simplemente no hay un jugador mejor en lo defensivo en la izquierda. Empezar antes que sus teóricos rivales en la banda, como son Eduardo Camavinga, Nacho Fernández y Fran García, le otorga más confianza.

Después, dos nuevas caras inician sus primeros pasos con el Madrid y ambos pelean por ser el jugador número 12 de la plantilla. Sobre un planteamiento de 4-4-2, la banda derecha recaería en uno de los siete centrocampistas, siendo Brahim Díaz y Arda Güler dos jugadores que deberían esperar su momento. No así con un tridente, donde podrían acompañar a Rodrygo y Vinicius en ataque, aunque el turco puede jugar de organizador, en la posición del 10. La sanción de cinco partidos a Valverde, así como empezar de los primeros, les da más posibilidades. Eso sí, entre ellos son enemigos por un puesto, algo que debe notarse desde el minuto 0.

A la vez, Jude Bellingham, que no jugó con Inglaterra en la ventana FIFA por unas molestias en su rodilla, está citado hoy, donde se unirá por primera vez a Toni Kroos, unos de sus socios o contrincantes en la medular. Juntar la veteranía de uno y la juventud de otro es la gran esperanza del Madrid de cara a la transición definitiva con el germano y Modric en la 24/25. Dani Ceballos y Fede Valverde también están citados hoy, y entre los cuatro junto al croata y Camavinga y Tchouameni lucharán tres o cuatro puestos en una medular de lujo. Lucas Vázquez completa la lista de 10 jugadores de la primera plantilla que hoy inician una nueva temporada.