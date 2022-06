Ancelotti avisa a Asensio y Ceballos: son la clave pero segundones

El Real Madrid no va a hacer más fichajes en este mercado de verano... al menos si no salen Marco Asensio o Dani Ceballos. Estos son los dos futbolistas que cuentan con la llave de entrada para nuevos refuerzos ya que tanto Florentino Pérez como Carlo Ancelotti tienen muy clara la planificación y piensan que con ellos dos el plantel estaría más que cubierto, pero que si alguno de los dos decide buscar acomodo lejos del Santiago Bernabéu entonces tendrán que ponerse manos a la obra para tratar de suplir la ausencia.

Ambos futbolistas se encuentran en una situación muy similar. Carletto los quiere, es decir, no ve en ellos ningún tipo de problema ni de obstáculo para la temporada que viene sino más bien todo lo contrario, sabe que son jugadores aprovechables y que van a tener su momento a lo largo de un año que se presentará, de nuevo muy largo. Sin embargo, el técnico italiano no les asegura ni mucho menos a ninguno de los dos un puesto de titular en el equipo por lo que les ha comunicado que si desean quedarse en el conjunto blanco deberán aceptar desde el primer momento su rol, y es que no serán imprescindibles.

Renovación o venta

Tanto Asensio como Ceballos terminan contrato el curso que viene y eso precipita los acontecimientos. Al Real Madrid no le gustaría que tanto uno como otro cumplieran la temporada que les resta como blancos y en 2023 se marcharan libres a cualquier otro equipo, si bien es cierto que ninguno de los dos tiene una oferta formal de renovación encima de la mesa hasta ver si aceptan el papel anteriormente mencionado. Por eso, Florentino Pérez también les ha comunicado a los jugadores como indica el Diario Marca que el club no será un impedimento si llegan con una buena oferta debajo del brazo que les permita ingresar dinero por un traspaso y que a los jugadores les sirva para sentirse más realizados en otro equipo.

Tanto Asensio como Ceballos tienen mercado y el Madrid sabe que podría rascar algo en concepto de venta, pero también piensan en la casa blanca que si los dos aceptan su papel dentro del equipo más pronto que tarde les podría llegar una oferta de renovación.