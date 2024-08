Ancelotti da luz verde y Florentino activa: tras la decepción Yoro, Real Madrid negocia un defensa

La llegada de Aymeric Laporte al Real Madrid empieza a tomar forma.



El conjunto blanco está decidido a reforzar su zaga central tras el fiasco en el fichaje de Leny Yoro, que prefirió fichar por el Manchester United en lugar de unirse al Madrid. El elegido es el central francés, que actualmente juega en la liga saudí.

Laporte, quien decidió unirse al Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo y Fernando Hierro (directivo), no se adaptó bien a Medio Oriente y busca darse la vuelta. El regreso a la élite europea y la posibilidad de recalar en Valdebebas es una opción muy atractiva para él.

🚨 JUST IN: Aymeric Laporte wants to try his luck at going to Real Madrid. The player has to convince Al-Nassr to terminate his contract as Real Madrid don’t want to pay a transfer fee.



Carlo Ancelotti has given his green light for the player to potentially join. @diarioas pic.twitter.com/FdYkQAVLr4