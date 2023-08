Ancelotti decide sobre el sustituto de Thibaut Courtois: la alargada sombra de Zidane y David de Gea

Kepa Arrizabalaga se ha convertido en el último fichaje del Real Madrid tras la rápida negociación que provocó la grave lesión de Courtois la pasada semana. El meta vasco dejó pasar la oportunidad que le daba Tuchel, y ahora deberá competir con Lunin por la titularidad.

El conjunto blanco ha podido buscar una solución que le agrada ante el importante contratiempo que supuso la lesión del mejor portero del mundo antes del debut en La Liga. Kepa Arrizabalaga ya ha sido anunciado como nuevo jugador del club merengue, y a falta de conocer sus primeras impresiones, lo más destacado es el nuevo escenario deportivo que tiene por delante Carlo Ancelotti. Deberá decidir si mantiene la confianza en Lunin, o apuesta por el jugador que acaba de llegar.

Después de la lesión de Courtois, el técnico italiano mostró confianza total en el ucraniano en rueda de prensa y en declaraciones posteriores. Aunque el Athletic no fue capaz de exigirle apenas en la primera jornada del campeonato liguero, lo cierto que es que no mostró síntomas ni de nerviosismo ni de falta de seguridad que hagan pensar que el cambio en la portería es obligado. Por ello, lo lógico es pensar que la incógnita se mantendrá hasta que el Real Madrid anuncie su once para el duelo frente al Almería que se disputa en tierras andaluzas.

Experiencia en grandes partidos

Aunque Lunin está teniendo la oportunidad que cualquier portero suplente espera, lo demostrado por Kepa a lo largo de su carrera puede terminar pesando para que, en el largo plazo, el puesto de titular sea suyo. El meta vasco se convirtió en el más caro de la historia en su posición tras fichar por el Chelsea a cambio de 80 millones de euros, y aunque no ha sido titular indiscutible, si hay tenido momentos estelares, como la tanda de penaltis frente al Eintracht de Frankfurt en la que fue decisivo para que su equipo llegase a la final de Europa League. En los últimos meses de la temporada pasada se asentó como titular, sentando a Mendy, el portero con el que el Chelsea de Tuchel se proclamó campeón de la Champions League hace unos años.