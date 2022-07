Ancelotti, gran problema: Rüdiger y Tchouameni se plantan, Kroos niega

El Real Madrid tiene perfilada y prácticamente cerrada se podría decir su plantilla para la próxima temporada. El conjunto blanco se ha movido rápido en el mercado de verano a la hora de cerrar nuevas incorporaciones como han sido las de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni y lo cierto es que, en el plano de entradas, poco o nada más va a hacer el club que preside Florentino Pérez. Falta, eso sí, por saber si va a haber alguna salida más que pueda hacer retocar los planes como las posibles marchas de Marco Asensio, Ceballos, Jovic o Mariano.

Estas posibles salidas, sin embargo, no plantearán demasiado dilema para Carlo Ancelotti que sí que se va a encontrar con otros ‘problemas’ a la hora de confeccionar su once habitual de cara al próximo curso. Carletto es un hombre de pocos cambios y escasas revoluciones, y le gusta tener un núcleo duro de jugadores de confianza pese a que sea reducido tal y como ha quedado claro en esta pasada temporada. Lo cierto es que el plan le salió a la perfección pese a que muchas veces se le acusó de repartir poco los esfuerzos y así terminó ganando el triplete con la Liga, la Champions League y la Supercopa de España.

El esquema

Ahora, sin embargo, con la llegada de los nuevos refuerzos Ancelotti va a tener más riqueza en su plantilla pero eso también significa más problemas a la hora de repartir minutos. En el once inicial estará inevitablemente Thibaut Courtois. El portero belga ha demostrado ser, seguramente, el mejor del mundo en la actualidad así que no hay ningún tipo de duda, pero estas sí que se abren en la defensa.

La llegada de Rüdiger le da la opción al Real Madrid incluso de poder jugar con cinco atrás, tres centrales y dos carrileros. De lo contrario, será complicado para Carlo gestionar los roles de Alaba, Militao y Rüdiger disputándose los puestos del eje de la zaga. Eso sí, el míster italiano podría optar por jugar con los tres y Mendy y Carvajal en los laterales, o incluso mover a Alaba al lateral en una línea de cuatro pero mandando a Mendy al banquillo.

En el centro del campo es donde está el otro gran problema de Carletto. La incorporación de Tchouameni y el gran desembolso realizado por él hace pensar que no va a llegar para ser suplente pero la zona ancha tiene muchos competidores. Casemiro, Kroos, Modric, Valverde y Camavinga pueden jugar en cualquier partido y no será fácil que el ex del Mónaco encuentre acomodo.

Arriba, hay pocas dudas en que Benzema y Vinicius serán las grandes referencias, y quedará la duda de ver el rendimiento de Hazard, cómo cuaja Rodrygo esta temporada y si finalmente Marco Asensio termina saliendo.