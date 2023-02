Ancelotti ilusiona a Benzema y desvela quién será el ‘9’ del Real Madrid la próxima temporada

A pesar de que Karim Benzema empezó con muy buen pie la temporada actual y fue una pieza clave del Real Madrid en la campaña anterior (y por ello ganó el balón de oro), resulta evidente que en las últimas semanas el delantero galo se ha mostrado muy cansado y con dificultades físicas para terminar bien los partidos, fruto de su edad -cabe recordar que el francés tiene 35 años de edad-.

Por ello, empezaron a surgir voces dentro del madridismo pidiendo el fichaje de un ‘9’ capaz de rivalizar con Benzema por un hueco en el once inicial de Carlo Ancelotti. Sin embargo, al ser preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes, el entrenador italiano del Real Madrid dejó claro que el club no piensa en fichar a un relevo para el galo de cara a la próxima temporada: “Benzema será el nueve del Real Madrid la próxima temporada. Debemos tener en cuenta la edad de Karim, pero también lo que aporta. En la primera parte de la temporada no ha aportado por una lesión, pero cuando ha vuelto lo ha hecho muy bien y estoy convencido de que lo hará bien el próximo año”, afirmó.

De este modo, Ancelotti quiso dejar muy claro que el plan del Real Madrid no es otro que el de seguir contando con Benzema y no realizar ningún refuerzo -si más no sonado- en la posición de delantero centro, conscientes de que el gran nombre destinado a ser el relevo generacional del galo es Endrick, futbolista brasileño propiedad del conjunto español de tan solo 16 años de edad y que aterrizará en el Santiago Bernabéu en 2024, cuando el jugador formado en el Palmeiras ya tenga la mayoría de edad.

Sea como sea, el Real Madrid podría cometer un error al no traer competencia para Benzema de cara a la próxima temporada, recordando a una situación que ya se vivió en el Santiago Bernabéu en los últimos años de Raúl González, en los cuales el club español tardó en dar el paso de fichar a un relevo generacional para el delantero centro. Por lo pronto, uno de los nombres que más hacen soñar a la afición blanca para ocupar el sitio del actual balón de oro podría ser el de Erling Haaland.