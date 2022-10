Ancelotti le da otra oportunidad a Asensio e Isco vuelve al Bernabéu

Marco Asensio parece haber revertido la situación y se ganado el perdón de Carlo Ancelotti. El Real Madrid y el balear estuvieron trabajando en su salida este verano, pero las ofertas que llegaron a las oficinas de Valdebebas no convencían a ninguna de las partes y al final el ex del RCD. Mallorca terminó quedándose una temporada más en el Santiago Bernabéu, la última, ya que su contrato termina en junio de 2023, y por lo tanto podrá salir gratis al finalizar el presente curso, algo que no sentó nada bien en el conjunto blanco. Desde entonces el atacante fue relegado al banquillo y tras un par de malos gestos con la grada y con el equipo parece que ha conseguido dar la vuelta a la situación y solo Isco se interpone en el camino de lo que podría ser la primera su primera titularidad de la temporada.

Isco vuelve al Santiago Bernabéu, al escenario que le ha visto triunfar durante 9 temporadas donde ganó 5 Champions League (aunque una no está reconocida oficialmente al no haber disputado ningún minuto en la competición), 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 3 Supercopas de España y 1 Copa del Rey. Será su primera visita como enemigo del Real Madrid tras nueve temporadas y su misión será amargar el regreso al once de Marco Asensio, porque, tal y como ha confirmado el propio Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa el encuentro ante el equipo andaluz, el mallorquín será de las pocas rotaciones que haga con respecto al once del pasado miércoles ante el Elche.

“Asensio está muy bien, tiene ganas de jugar como todos. Los pocos minutos que ha tenido ha cumplido y es uno de los jugadores que puede jugar desde el inicio del partido”, comentaba el italiano. Ya lo ha dicho Carlo Ancelotti, Marco Asensio ha cumplido, atrás quedan esos enfrentamientos con la grada en el mes de agosto donde llegó incluso a ser pitado por algún sector del Santiago Bernabéu tras tirar el peto al suelo por no ser utilizado por ‘Carletto’ durante el partido.

El mallorquín ha cambiado su actitud y ha sabido aprovechar cada minuto que le ha dado. A pesar de haber disputado tan solo 124 minutos esta temporada de los 1350 minutos totales entre todas las competiciones, todos ellos saliendo desde el banquillo y en los momentos finales del encuentro, Marco Asensio ha anotado dos goles, el último el pasado miércoles ante el Elche tras un pase de Rodrygo que remató de volea con la pierna derecha, mejores cifras que, por ejemplo, Eden Hazard.

Marco Asensio se quedó en el Real Madrid con la intención de repetir lo que Lucas Vázquez consiguió años atrás, ganarse la renovación con trabajo y esfuerzo y parece que poco a poco está encauzando el camino. Si finalmente Carlo Ancelotti decide darle la titularidad ante el Sevilla de Isco, tendrá una oportunidad de oro para volverse a ganar la confianza del técnico italiano y de la afición madridista.