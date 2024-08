Ancelotti no iba de farol y Florentino lo aplaude: ante Las Palmas, 2 cambios que pueden ser 4

El Real Madrid viaja a Las Palmas de Gran Canaria acuciado por dos frentes. En un flanco está la realidad, que siempre manda, en la que el FC Barcelona es líder invicto con pleno de victorias y que ha dejado a los merengues a cinco puntos en tres partidos (a la espera de lo que hagan los de Concha Espina en suelo insular). En el otro está el pobre rendimiento de sus estrellas en ataque, con tirón de orejas mediante de su entrenador.

Es verdad que los únicos desacertados en este inicio liguero en el equipo ‘tipo’ de Carletto no han sido Mbappé, Rodrygo y Vini Jr., ya que futbolistas como Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouameni también rinden a un nivel dudoso, pero la diferencia es que el Madrid sí tiene donde elegir arriba y no tanto en el centro del campo y sobre todo en la defensa. Por eso y por la acumulación de partidos que se avecina, Carlo Ancelotti llevará a cabo dos modificaciones en el once ante Las Palmas (hoy 21.30, hora española), dos que pueden llegar a ser cuatro.

Descanso y vuelta de un titular

Los dos cambios que va a dar entrada el míster de Reggiolo para el tercer duelo liguero merengue son Ferland Mendy, que vuelve tras sanción, y Lucas Vázquez, que dará descaso a Dani Carvajal, muy castigado tras un verano intenso con España y la Eurocopa. Ahora bien, puede haber más, cosa que aplaude Florentino Pérez, al que tampoco ha gustado el inicio blanco.

El preparado transalpino avisó a sus jugadores, sobre todo a sus estrellas, acerca del cansancio y del pobre rendimiento mostrado frente a Mallorca y Valladolid, asegurando que deben ser ellos, por honradez con el grupo, quienes deben pedir el cambio, pero como eso no sucederá -tal y como certificó el mismo Ancelotti- quizá el italiano tome cartas en el asunto, promoviendo hasta dos cambios a mayores de los citados.

Uno podría ser la entrada en ‘la posición de Jude Bellingham’ de Brahim Díaz, ya que, aunque Arda Güler fue de lo mejor ante el Pucela en la segunda mitad, el marroquí hace tiempo que merece más minutos. El otro, menos probable, sería la entrada de Endrick, cambio que llevaría a un tridente de bandas alternativas con Mbappé y Vini, siendo el sacrificado en este partido de LaLiga EA Sports, Rodrygo.