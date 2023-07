Ancelotti pide un esfuerzo a Florentino: Carvajal es un problema y falta otro fichaje de 65 millones

El Real Madrid tiene bastante trabajo por delante en este mercado de verano. La lista de deseos de Carlo Ancelotti es bastante larga y cuenta con perfiles que no serán fáciles ni baratos de encontrar. En este sentido, el entrenador transalpino ha designado la incorporación de un lateral derecho como una prioridad, algo que hasta el momento Florentino Pérez no ha considerado así, ya que no se está avanzando en la contratación de ningún carrilero diestro de calidad. Este sería el último esfuerzo que pide Ancelotti a su presidente.

Fin a un Carvajal inoperante

Dani Carvajal está dando sus últimos coletazos como jugador importante del Real Madrid. El español, pese a dar un buen rendimiento en varias ocasiones, está dando peores prestaciones año tras año, sus constantes lesiones le pasan factura y físicamente ya no es el mismo jugador que antaño. De este modo, está claro que se necesita de un jugador que sea capaz de recorrer toda la banda como hacía antes el español.

El gran candidato a ser el nuevo lateral derecho siempre ha sido Reece James, el inglés es, en estos momentos, el mejor del mundo en su puesto y, pese a ser todo un icono en el Chelsea, su continuidad como jugador blue no está del todo garantizada. Con la salida de Mason Mount, ha quedado claro que nadie en Stamford Bridge es intocable y con la salida de su gran amigo, James podría llegar a estar abierto a un nuevo reto en la capital española.

En lo que se refiere a su perfil futbolístico, el inglés encaja perfectamente con lo que necesita el Real Madrid, James es un lateral redondo que cumple con todas las obligaciones que debe ser capaz de cumplir un carrilero añadiéndole una capacidad goleadora impropia de alguien que juega como defensa. En este sentido, James participa muy activamente en los ataques del Chelsea, siendo habitualmente su mayor fuente de peligro gracias a unos centros que llevan auténtico veneno para el portero y las defensas rivales.

Por otro lado, convencer al Chelsea de que debe dar luz verde a la veta de Reece James será todavía más complicado, Todd Boehly no tiene la necesidad de vender a un solo jugador y menos a su gran estrella. De este modo, es poco probable que salga por menos de los 65 millones que indica su valor de mercado.