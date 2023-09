Ancelotti pone el ojo en el 'Caso Negreira': en peligro las relaciones con el Barcelona

En medio de la pelea por el liderato de la Liga, con el encuentro entre el Girona y el Real Madrid, el técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, mostró su preocupación por el 'Caso Negreira' en rueda de prensa. El italiano no quiso pasar por alto el grave problema que envuelve al fútbol español y, en mayor medida, al Barcelona -el juez instructor imputó al equipo catalán por cohecho a mediados de esta semana-.

"Estoy preocupado por este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Tenemos que dejar trabajar a la Justicia y que siga su curso", afirmó el preparador del conjunto merengue. Unas palabras que, sin lugar a dudas, habrían llegado hasta la zona noble de la cúpula directiva del cuadro azulgrana y que podrían tener consecuencias en tanto en cuanto a poner en pelirgo las relaciones institucionales entre ambas entidades deportivas. Un claro ejemplo de ello fue lo ocurrido este viernes con los dirigentes del Sevilla, que se negó en primera instancia a acudir al tradicional almuerzo de directivas.

VÍDEO | Ancelotti se muestra preocupado por el caso Negreira. pic.twitter.com/2yPwAwUDbc — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 29, 2023

Antes del duelo en Montjuic, los hispalenses emitieron un comunicado a través de su web oficial expresando su postura al respecto. Además, confirmaron que no habría representación sevillista en el palco presidencial a modo de repulsa ante tales acontecimientos. Y así fue. El Barcelona no se hizo de rogar mucho tiempo y respondió a los rojiblancos, con los que dieron "por rotas todas las relaciones con la institución sevillista, en tanto en cuanto no rectifique su actual posicionamiento", rezó la nota emitida por el club de la Ciudad Condal.

Está claro que el entrenador del conjunto madridista prefiere ser paciente con el 'Caso Negreira', pero no puede negar su preocupación: "Hace 40 años que vivo en este mundo del fútbol y cuando pasan este tipo de asuntos a todos nos preocupa. Ojalá que la justicia pueda hacer su trabajo y llegar a una solución".