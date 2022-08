Ancelotti, primer bofetón del año: Mariano y otros 2, fuera del Madrid

Comienza lo serio y Carlo Ancelotti va a tener que empezar a tomar decisiones drásticas en el Real Madrid. Este miércoles los blancos se juegan el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa donde se van a medir al Eintracht de Frankfurt, y lo hacen con toda la plantilla a disposición del técnico italiano, algo que va a obligarle a realizar algún descarte en la primera convocatoria para un partido oficial de esta nueva temporada.

El Real Madrid tiene demasiados jugadores en su plantilla como para que puedan formar parte todos de la lista de convocados que van a tratar de levantar la quinta Supercopa de Europa de la historia de la entidad, así que alguno de ellos va a tener que quedarse fuera de la misma y conformarse con ver el partido desde la grada. Y, como no podía ser de otra manera, los que más opciones tienen de no vestirse de corto son aquellos a los que ya se les ha dicho que no se cuenta con ellos pero aún así todavía siguen formando parte del plantel y se resisten a marcharse. Así, el descarte saldrá de entre tres futbolistas señalados: Vallejo, Mariano y Odriozola.

Vallejo va a tener muy complicado disfrutar de minutos a lo largo de la temporada debido a la alta competencia que existe en su puesto. El central será la última opción de todas para Carletto y más aún después del fichaje este verano de Rüdiger, que tendrá ya de por sí una competencia feroz con Alaba y con Militao. Nacho, comodín para todas las posiciones de la zaga, también está por delante así que Vallejo tendrá que esperar sus oportunidades.

Peor todavía lo tienen tanto Mariano como Odriozola. Estos dos saben de primera mano y de la boca de Ancelotti que no van a ser protagonistas durante el año porque no entran en los planes, y aún así prefieren quedarse en el Madrid. Mariano puede vivir otra temporada más en el absoluto ostracismo mientras que Odriozola esperará alguna lesión o ausencia de Carvajal para tratar de sumar minutos, aunque también lo tendrá muy complicado. Por el momento, la primera lista oficial de la temporada va a dejar al primer gran señalado por Carletto.