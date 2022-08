Xavi, 2 objetivos en el Barça: Laporta da el OK y los quiere enseguida

Con tanto fichaje millonario el Fútbol Club Barcelona sigue teniendo un claro problema de sobrecarga en la plantilla. Hay demasiados jugadores para unos pocos puestos y está claro que hay algunos de ellos que no cuentan lo más mínimo para un Xavi Hernández que no va a dudar en dejarlos una temporada completa a la sombra y sin disputar ni un solo minuto salvo una situación extraordinaria. Pero tras la salida de Neto al Bournemouth, algo que se considera un éxito en Can Barça, ahora son otros dos los jugadores que encabezan la lista de prioridades como son Samuel Umtiti y Martin Braithwaite.

Ninguno de los dos ha conseguido triunfar en el Barcelona y tampoco ninguno de ellos cuenta con la más mínima confianza de Xavi Hernández. Están advertidos desde hace tiempo de que se busquen una salida pero la situación se ha enquistado y, con la primera semana del mes de agosto ya cumplida, no hay ni siquiera negociaciones avanzadas con ningún otro club para que consigan acogerlos. El central francés se ha devaluado mucho en el mercado después de sus últimas temporadas en el Camp Nou mientras que el delantero ni siquiera quiere salir del Barça aunque tiene una altísima competencia por delante.

Joan Laporta empieza a desesperarse con ellos. La ficha de Umtiti necesita ser liberada como sea para aliviar un poco más la carga económica de la masa salarial pero nada cambia con el paso de los días. El galo renovó con el Barça hasta 2026 para reducir su salario proporcional a lo largo de los años y en el Barcelona rezan por que coja el mismo camino que su compatriota Lenglet, que se marchó al Tottenham, aunque en este caso prefieren un traspaso para liberarse definitivamente de su carga.

El otro señalado directamente con el dedo es Martin Braithwaite. El danés sabe que está en el disparadero pero es un caso similar al de Mariano con el Real Madrid. Sabe que no va a jugar casi ni un minuto esta temporada en el Barça pero aún así se aferra a su contrato y no quiere marcharse. El ariete tiene firmado hasta 2024 pero puede pasarse un año entero en blanco porque por delante están los Lewandowski y compañía.