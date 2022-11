Ancelotti revela el culpable de la crisis: el fichaje de Florentino KO

Por primera vez en la temporada el Real Madrid ha encadenado dos partidos seguidos sin conocer la victoria, una pequeña crisis o bache que no sería muy preocupante de no ser porque de los 18 encuentros que el conjunto blanco ha disputado hasta la fecha entre todas las competiciones, los de Ancelotti solo han dejado la portería a cero en 5 ocasiones, algo que debe ser analizado por el cuerpo técnico blanco con detenimiento y que, al hacerlo, el fichaje de Florentino Pérez aparece como uno de los grandes culpables.

Tras profundizar un poco más en el tema, podemos llegar a la conclusión de que hay un jugador de la zaga del Real Madrid que este año no está respondiendo al nivel que se espera de él y que ha bajado mucho su rendimiento en comparación con el curso pasado, hablamos de David Alaba. El central austriaco, según los datos aportados por la empresa Olacip, está realizando la peor temporada de su historia.

En lo que va de curso, David Alaba solo ha ganado el 50% de los balones divididos, muy por debajo de los registros de Antonio Rüdiger (76.9%) y Mendy (64.3%), algo que contrasta con los datos de la temporada pasada, donde el austriaco fue una de las piezas más importantes del equipo blanco para levantar LaLiga y la Champions League, siendo fundamental tanto en el centro de la zaga como en el lateral izquierdo, pero este año, y eso que Austria no disputará el Mundial de Qatar, no está siendo tan contundente en los duelos.

Tal y como asegura el diario Sport, Carlo Ancelotti está empezando a tener serias dudas con David Alaba esta temporada. La gran adaptación de Antonio Rüdiger y su gran estado de forma actual podría hacer que el ex del Bayern de Múnich perdiera su puesto en el once titular del técnico italiano para dar entrada al central alemán. En liga, el Real Madrid solo ha dejado la portería a cero en dos ocasiones, ante el Getafe y el Elche, casualmente, David Alaba en esos encuentros no se encontraba en el eje de la defensa, si no de lateral izquierdo. ‘Carletto’ esperará a después del Mundial de Qatar para tomar una decisión, pero, de seguir así, su titularidad peligra.

Pero no es el único que ha dado un bajón o no está rindiendo al nivel que se esperaba esta temporada. Con las salidas de Casemiro e Isco se esperaba que Camavinga ganase en protagonismo este año en el equipo de Ancelotti, pero, de nuevo, Modric, Kroos y ahora Tchoauméni, acaparan la mayor parte de los minutos del centro del campo del Real Madrid.