Ancelotti se ahoga de urgencia: Alaba y Mendy señalados y hay remedio

Cuando Francia cayó en la final del Mundial de Qatar ante Argentina, incluso mucho antes, varias voces en suelo francés criticaron que Didier Deschamps no llevara a Ferland Mendy como carrilero puro, sin embargo parece que las razones argumentadas por el seleccionador galo -limitaciones técnicas y en la salida de balón- empiezan a calar, al menos entre los madridistas. En Villarreal el carrilero hizo aguas y no solo eso, cada vez empieza a ser más recurrente que falle a la vez que lo hace otro integrante de la izquierda del once ‘tipo’ blanco: David Alaba. Carlo Ancelotti ha tomado nota y el Madrid, como club, ya mira hacia adelante.

Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, que acaba contrato en 2025, está ya dentro de la hoja de ruta del mercado de fichajes del Real Madrid y si lo está es porque Mendy no convence. Por otro lado, se empieza a hablar mucho más de lo que al míster italiano del Real Madrid le gustaría de un central austríaco que está haciendo una temporada muy discreta, por no decir algo más vehemente en lo negativo, pese a ser titular indiscutible para el transalpino. Es más, si tenemos que hacer una lista de jugadores que esta campaña están rindiendo muy por debajo de su nivel en la ‘casa blanca’, ambos, el francés y el centroeuropeo, estarían en las primeras posiciones del sector a mejorar.

Entiéndanos, el mal partido de los dos jugadores blancos en Villarreal no oculta que toda la defensa merengue naufragó en La Cerámica. Toda. No obstante, la puesta de largo floja de Éder Militao como lateral derecho y la de Antonio Rüdiger como central se toma más como algo circunstancial, primero poque el brasileño no es carrilero y siempre que actúa como tal no suele cumplir, y, segundo, porque el alemán no cuenta con la continuidad que necesita un zaguero titular.

Carvajal y Lucas, también en la ecuación

Mirando al mercado, al que en este mes de enero no acudirá el Madrid, se ha hablado como respuesta de central de Joško Gvardiol, pero su precio desorbitado unido al gran número de jugadores de la plantilla merengue en esa demarcación hacen inviable la operación. Y sobre ello empieza a sonar otro que queda libre y es una bomba: Milan Skriniar. Ahora bien, la preocupación con Alaba y la mayor aún con Mendy no es la única en el equipo titular, ya que los problemas físicos y de rendimiento de Dani Carvajal en la derecha, unido al parche poco creíble que supone Lucas Vázquez, hacen que el Madrid también se movilice en esa parcela, en la que puede haber novedades. Una posible solución a corto plazo, una que defienden ciertos sectores en el club blanco pero que choca con Ancelotti, es tirar de la cantera.