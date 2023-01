Florentino azuza a Jude Bellingham: Mbappé y Al-Khelaïfi, cruciales

Cuentan fuentes españolas y francesas que el Paris Saint-Germain se habría decidido a última hora por Jude Bellingham como mediocampista de futuro en su centro del campo venidero. De ser esto cierto, el Real Madrid, que parecía estaba superando el filtro, duro, durísimo, de la Premier League, ahora se encuentra con un obstáculo más, uno importante; del tipo que puede ofrecer más dinero, al menos en calidad de salario, y condiciones desorbitadas al futbolista, de ahí que el club merengue acelere por el inglés.

Florentino Pérez piensa que tras el fracaso del pasado verano por Kylian Mbappé, esta vez los madridistas no pueden verse con otro fiasco con el internacional con Inglaterra, y no puede darse un fallo en el fichaje del inglés porque a diferencia del 10 de les bleus, Bellingham no solo es ese tipo de galáctico que soluciona la necesidad de interés mediático y deportivo en Chamartín -como otros tantos grandes fichajes realizados por el mandatario blanco-, sino que el centrocampista del Borussia Dortmund es una necesidad acuciante para su medular.

Quien asegura que Bellingham está en la agenda de Nasser Al-Khelaïfi es Le10sport, medio que pone en relieve como el equipo francés estaría sopesando esta posibilidad para reforzar su plantilla, toda vez que parece que se ha asegurado su tridente de ataque para la 23/24 (Messi, Mbappé y Neymar Júnior). De tal forma que volvemos al punto de partida de la época estival, con el PSG y el Real Madrid luchando por un crack único en el mundo, aunque esta vez el protagonista no sea el 7 del Parque de los Príncipes ni ningún elemento de la plantilla parisina o merengue.

Dicho lo cual, hay que decir que si el Madrid va ganando en la pelea por Bellingham a Manchester City, Chelsea, Manchester United e incluso Liverpool no solo es por su propuesta económica, que a buen seguro pueden igualar en la capital de Francia, sino también por el proyecto que se le propone al jugador británico desde la capital de España, el cual le atrae sobremanera, más viendo que Toni Kroos y/o Luka Modric siguen siendo indiscutibles en Madrid y su final puede estar ya muy cercano.

La pelea por Bellingham sigue su curso y conforme se acerca el verano se van sumando titanes de Europa, esta vez el PSG; resta ver si el Madrid culmina con éxito esta carrera. Todo hace indicar que los blancos van en cabeza con respecto a los clubs ingleses, de modo que si también superan a los franceses todo parecerá hecho.