Ancelotti toca a Deschamps y el Bayern lo celebra: esta es la 3ª firma blanca tras Kylian y Endrick

Con el tiempo, Florentino Pérez y Carlo Ancelotti han llegado a puntos de encuentro increíbles, y eso que la iniciativa de fichar al italiano cuando Zinedine Zidane se echó a un lado no fue la prioritaria para el primero, ni mucho menos, pero toda vez que está claro que fue la decisión correcta, ahora el Madrid se pone en manos del entrenador de Reggiolo, incluso cuando una petición de este choca con una ilusión del presidente en la ventana de transferencias estival.

La firma que faltaba

A estas alturas del verano, con la Eurocopa dando sus últimos coletazos y el Real Madrid echando el cerrojo sobre los Juegos Olímpicos a varios de los jugadores seleccionables en su plantilla, el vigente campeón de Europa tiene claro, a través del míster italiano, que una de las piezas clave en el equipo, un titular indiscutible en la pasada Champions League, ha de continuar, de modo que esa y no otra será la próxima firma blanca tras Kylian Mbappé y Endrick.

¿Choque de voluntades?

Sí, evidentemente hablamos de Ferland Mendy, el cual acaba contrato en 2025 y el club lo quiere renovar por la vía rápida; además, el jugador aceptará. Y todo esto pese a que el Real Madrid no pierde la cara al fichaje de Alphonso Davies y que Didier Deschamps no ha contado con Mendy en esta Eurocopa. En esto último discrepa el entrenador transalpino con el preparador francés: el aporte defensivo del ex del Lyon es tan alto que debe jugar sí o sí.

Dicho esto, cabe preguntarse, ¿supone esta renovación el adiós a la vía Davies? No, lo cierto es que el Madrid ya mira a Davies como una opción alternativa a Fran García, que tendrá que salir. Y no solo eso, se piensa que Davies quizá no llegue este verano, esperando a la campaña siguiente, la 2025, donde el canadiense saldría gratis del Bayern de Múnich. Esta última posibilidad no se descarta ya ni en Múnich ni en Madrid; el Bayern contaría con él en la temporada 24/25, lo cual, dicho sea de paso, satisface a Vincent Kompany, su entrenador.