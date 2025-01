Ancelotti toma una decisión clave sobre el futuro de un jugador tras la victoria contra el Brest

El Real Madrid sigue enfrentando grandes desafíos en un mercado de fichajes que nunca deja de sorprender. En medio de rumores sobre una posible salida de Rodrygo Goes, Carlo Ancelotti ha tomado una decisión importante tras la reciente victoria del equipo contra el Brest, en la que el delantero brasileño brilló con luz propia. A continuación, analizamos el contexto de la situación y las implicaciones para el futuro de Rodrygo.

El Al Hilal, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudita, sigue en la búsqueda de refuerzos tras la salida de Neymar. Su mirada está puesta en Rodrygo, a quien ven como una pieza clave para su ambicioso proyecto.

🚨🔵⚪️ 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 — Al Hilal 🇸🇦 faz investida e prepara proposta para tirar 🇧🇷 Rodrygo do Real no meio do ano.



O Al Hilal busca um substituto de peso para Neymar visando o Mundial de Clubes, com Mohamed Salah como nome dos sonhos do Fundo Saudita e da Liga Saudita.… pic.twitter.com/oAvJASD504