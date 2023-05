Ancelotti y Klopp no se habían enterado: Florentino ultima el fichaje que pondría fin a Mendy

El Liverpool ha sido uno de los equipos referenciales en la élite futbolística desde que Jürgen Klopp llegó a Anfield hace más de seis años atrás y uno de los jugadores que han logrado afianzarse como indiscutible en los planes del técnico alemán es Andrew Robertson.

El lateral izquierdo escocés de 29 años ha conseguido, gracias a la confianza depositada por su entrenador, convertirse en uno de los laterales izquierdos mejor valorados del mundo y su amplia gama de cualidades no solo le han bridando un puesto privilegiado en el proyecto de los reds, sino que han ido acrecentado una lista de pretendientes a la que se ha sumado, de forma totalmente inesperada, el Real Madrid.

Tal y como ha emitido el diario inglés Express en su último informe, Florentino Pérez ha comenzado a estudiar la posibilidad de hacerse con Robertson el próximo verano para consolidar un lateral izquierdo que ha generado más que dudas esta temporada por las continuas lesiones de Ferland Mendy y David Alaba, algo que ha obligado Carlo Ancelotti a apostar por Eduardo Camavinga para solucionar estos agravios.

El rendimiento del francés ha sido excepcional a pesar de no ser su posición natural, pero el propio Camavinga ha declarado de forma tajante que no sopesa estar otra temporada siendo un remedio para el carril izquierdo, una posición en la que no termina de sentirse cómodo a pesar del buen nivel mostrado.

Es por eso que Florentino está cada vez más convencido de asestar un golpe al proyecto encabezado por Klopp en el Liverpool ya que arrebatar un jugador tan importante a un rival directo en la pelea por la Champions supondrá uno de los bombazos del mercado estival que abrirá sus puertas el próximo 1 de julio.

A su vez, esta predisposición del mandatario merengue a cerrar la incorporación de Robertson sería el impulso final para deshacerse de Ferland Mendy, un jugador que, a pesar de haber ofrecido un gran rendimiento desde que llegó al club en 2019, ha generado muchas dudas a lo largo del curso y, aprovechando que el francés está en la agenda de diversos gigantes europeos, Florentino podría cerrar aquí una doble operación muy inteligente para el Real Madrid.